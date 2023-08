Etat-civil : Recensement à Rosso des citoyens non enrôlées coup d’envoi du recensement des citoyens qui n’en ont pas encore été enrôlés sur les registres de l’état-civil.

Le wali du Trarza, M. Mohamed Ould Ahmed Mouloud, a donné, ce jeudi au Centre d’accueil des citoyens à l’Agence nationale de la population et des documents sécurisés, le coup d’envoi du recensement des citoyens qui n’en ont pas encore été enrôlés sur les registres de l’état-civil.

Il s’agit a déclaré le wali lors de sa visite au Centre d’accueil des citoyens de permettre aux personnes non inscrites de s’enregistrer conformément à la décision prise par le ministre de l’Intérieur et de la Décentralisation d’ouvrir la porte à l’inscription aux Mauritaniens qui n’ont pas pu, pour diverses raisons, entrer dans la base de données du Registre national de la population et des documents sécurisés.

Il a ajouté qu’il s’agit d’une opportunité offerte par le gouvernement sur instructions de Son Excellence le Président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, aux citoyens mauritaniens pour accéder aux services et prestations publics.

Le wali a indiqué que pour atteindre l’objectif fixé, des commissions d’identification ont été créées et sélectionnées sur la base de critères tels que l’intégrité morale, la droiture et la connaissance du tissu social, afin d’assister l’officier de l’état civil dans la détermination de l’identité de la personne avant son inscription au registre de la population et des documents sécurisés.

M. Mohamed Ould Ahmed Mouloud a assuré que s tous les centres de l’Agence nationale de la population et des documents sécurisés dans la wilaya sont prêts et disponibles à recevoir tout citoyen désireux de se faire enregistrer.

Il a appelé chacun à saisir l’opportunité et à se rendre dans les centres de l’Agence pour obtenir un numéro d’identification nationale et bénéficier pleinement de ses droits en tant que citoyen mauritanien.

Pour sa part, le responsable régional de l’Agence, M. Sidati Ould Demba, a fait observer que toutes les communes de la wilaya qui sont reliées au réseau et dans lesquelles il n’y a pas de juges, il suffit au citoyen d’assister avec ses parents ou déclarants et témoins pour être inscrit. Par contre, dans les localités il y aura dans lesquelles des juges sont présents, le requérant devra nécessairement obtenir des décisions judiciaires. Il a appelé tus les citoyens à s’investir dans cette campagne d’inscription qui se poursuivra jusqu’au 31 décembre de cette année.

AMI