Entretien téléphonique entre le Président de la République et le président syrien

Le Président de la République, Son Excellence Monsieur Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, a eu un entretien téléphonique, dimanche, avec le président de la République Arabe de Syrie, Son Excellence Monsieur Bechar Al Assad.

Au cours de cet entretien, le Président de la République a présenté, au nom du peuple mauritanien et en son nom personnel, ses sincères condoléances et sa profonde compassion au président syrien et au peuple frère de Syrie, à l’occasion des victimes du séisme destructif qui a eu lieu le 6 février.

Il a aussi imploré Allah de recouvrer de Sa Miséricorde les victimes et exprimé ses vœux de prompt rétablissement pour les blessés.