Électricité: Ghazouani inaugure le renforcement lignes Nktt-NDB.

Le Président de la République, Son Excellence Monsieur Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, a supervisé, mardi après-midi à Nouakchott, l’inauguration du projet d’extension et de densification des réseaux électriques de Nouakchott, et la pose de la première pierre de celui de renforcement des lignes 225/90KV Nouakchott-Nouadhibou et des postes associés.

Le projet de renforcement des lignes 225/90KV Nouakchott-Nouadhibou et des postes associés vise l’ajout d’un deuxième terne à la ligne monoterne 225 kV, actuellement en service entre Nouakchott et Boulenouar, pour doubler sa capacité de transit.

Ce renforcement permettra d’assurer l’évacuation de l’énergie produite par le parc éolien de Boulenouar ainsi que les différents projets de production envisagés dans la zone, et garantir une continuité de service en cas de défaillance des équipements de l’un des ternes.

Il est constitué de deux lignes électriques : Ligne l: 225 KV entre Nouakchott et Chami, structure double terne, déroulage du deuxième terne sur une longueur de 235.5 Km, avec 645 Pylônes, et ligne2 : 225 KV entre Chami et PK41 de Nouadhibou, structure double terne, déroulage du deuxième terne sur une de longueur 137.5 Km, avec 346 pylônes.

La durée d’exécution du projet est de dix-huit mois, tandis que son coût global est d’environ neuf milliards MRO, sur financement du fonds arabe de développement économique et social (FADES).

Quant au projet d’extension et de densification des réseaux électriques de Nouakchott, inauguré aujourd’hui, il permettra l’accès aux services d’électricité aux quartiers périphériques de la ville de Nouakchott par une capacité de 12 000 branchements domestiques. notamment dans les quartiers de Tarhil Elmina , Tarhil 21, Riyadh Secteur 18. CK 14, Modules M).

Il permettra, également, de renforcer la puissance installée dans les quartiers qui souffrent de chute de tension d’électricité et par conséquent améliorer la qualité du service, notamment dans les quartiers de : PK 12 de Ryadh – Secteur 6 et Secteur 17 d’Arafatt – Secteur8, Hay Saken, Dar Essalam de Dar Naeim -C5, L5, L6, Ain Taleh de Teyarett – Nejah, F Nord, université libanaise de Tevregh- Zeina – C6 du Ksar et phase 2 du Sebkha.

Ce projet, dont le coût est de 134 483 209 MRU sur les fonds propres de l’Etat mauritanien, va contribuer à la réduction de la pauvreté en favorisant la réalisation d’activités génératrices de revenu ainsi que le renforcement de la sécurité et l’amélioration des conditions de vie des populations.

La consistance des travaux du projet comporte :

-La construction et l’équipement de 18 postes H59 15/0.4 kV de puissance nominale unitaire de 630 kVA;

-La réalisation de 65 km linéaires de réseau souterrain moyenne tension 15 kV;

– La réalisation de 110 kilomètres linéaires de lignes basse tension ;

-L’installation de 600 foyers d’éclairage public.

Dans un mot prononcé, à cette occasion, le ministre du Pétrole, des Mines et de l’Energie, M. Abdessalam Ould Mohamed Saleh, a précisé que les deux projets s’inscrivent dans le cadre de la stratégie du gouvernement visant à assurer à tous les mauritaniens l’accès à l’énergie à l’horizon 2030, à travers la mise sur pied d’un système électrique intégré relié et efficace basé sur plusieurs axes, notamment l’intensification des réseaux dans les zones urbaines, en particulier les grandes villes comme Nouakchott, l’accès aux quartiers résidentiels non couverts, l’extension des réseaux aux villes, communes et villages proches des sources d’énergie fixes.

« Il s’inscrit, également, dans le cadre de la mise en œuvre du programme d’urgence pour améliorer la production électrique dans 50 villes de l’intérieur, et celui d’électrification des zones rurales isolées grâce à l’utilisation des énergies renouvelables », a-t-il, noté.

Le ministre a indiqué que l’expansion et le renforcement des réseaux de distribution dans la ville de Nouakchott visent à suivre le rythme de l’expansion horizontale rapide enregistrée dans la capitale, et répondent à l’augmentation croissante de la demande d’énergie électrique, qui dépasse 10% par an, notant que ce pourcentage est considéré comme l’un des taux les plus élevés au monde, ce qui nécessite des efforts continus pour renforcer, étendre et intensifier les réseaux de distribution et augmenter continuellement les capacités de production.

Au sujet du renforcement des lignes 225/90KV Nouakchott-Nouadhibou et des postes associés, M. Mohamed Saleh a précisé qu’il permettra de doubler la capacité de transit électrique de la ligne pour atteindre 200 mégawatts et assurer un approvisionnement supplémentaire des villes de Nouakchott et de Nouadhibou, et les zones industrielles et minières en énergie électrique

Il a souligné que ce projet permettra le transfert et le déchargement de la production de la station éolienne de Boulenoir et des stations d’énergie renouvelable en perspective

dans la zone, ainsi que l’amélioration de la stabilité du réseau et le renforcement les échanges énergétiques.

« Au regard de l’importance de la continuité du service d’électricité, notre département a pris des mesures pratiques et techniques pour mettre en œuvre les travaux de cette importante interconnexion électrique sans arrêter les services électriques ou affecter leurs performances », a-t-il conclu.

Auparavant, maire de la commune de Tevragh-Zeina, Taleb Ould Mahjoub, a réitéré l’importance de ces deux projets, qui contribueront à renforcer le réseau électrique de Nouakchott et de certaines autres villes, soulignant l’importance de l’énergie électrique, qui est essentielle dans la vie des citoyens et que le développement ne peut être réalisé que si elle est disponible de manière à répondre à la demande.

La cérémonie s’est déroulée en présence du Premier ministre, Monsieur Mohamed Ould Bilal Messaoud, du président du Conseil constitutionnel et du chef de file de l’opposition, le ministre secrétaire général de la Présidence de la République, des deux ministres conseillères à la Présidence de la République, du wali de Nouakchott-Ouest et de la présidente de la Région de Nouakchott ainsi que des commandants des forces armées et de sécurité et des membres du corps diplomatique accrédité à Nouakchott.

AMI