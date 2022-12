Alimentation en eau potable de la ville de Nouadhibou.

Le Président de la République, Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani a procédé, ce matin à la pose de la première pierre du projet de renforcement du système d’alimentation en eau potable de la ville de Nouadhibou à partir de la nappe de Boulenouar.

Ce projet vise à renforcer le système de production et d’adduction d’eau potable de la capitale économique, en garantissant la pérennité de la desserte d’eau de Nouadhibou et de Boulenouar, jusqu’en 2037, et couvrira les besoins de 240 mille personnes à l’horizon de cette échéance.

Il s’agit d’un financement conjoint de l’Etat Mauritanien et du FADES pour un Montant de 3milliard 266 millions MRU. Sa durée d’exécution est de 36 mois.

Pour la mise en œuvre de ce projet, plusieurs travaux répartis en 4 lots sont prévus à Nouadhibou et à Boulenouar, parmi lesquels : la réalisation de 10 forages d’une capacité de 10.000 m3/jours. Ces travaux concernent également, la réalisation d’une nouvelle conduite d’adduction à Nouadhibou et la création d’un nouveau pôle de distribution ou encore la réalisation de travaux à Boulenouar en plus de la mise en place d’un système de télégestion.