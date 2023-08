Élection présidentielle mauritanienne de 2024

Selon l’article 26 de la Constitution, le mandat présidentiel est de cinq ans et il y a deux tours d’élections. Si aucun candidat n’obtient la majorité absolue au premier tour, un second tour de scrutin s’organise ensuite deux semaines plus tard entre les deux candidats ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages.

La candidature cooncerne les citoyens de naissance âgés de 40 à 75 ans (au jour du premier tour de scrutin) qui n’ont pas vu leurs droits civils et politiques supprimés. L’article 23 stipule ensuite que le président doit être musulman. L’article 28 fixe la limite d’une réélection du Président, qui ne peut être réélu qu’une seule fois.

Au final, l’élection d’un nouveau président doit avoir lieu entre 30 et 45 jours avant l’expiration du mandat du président actuel.

1- Candidats Déclarés à l’élection présidentielle

Belinda Fall, femme d’affaires mauritanienne et auteur de 8 livres. Né en 1981.

Biram Dah Abeid, député de l’Assemblée nationale depuis 2018 et candidat en 2014 et 2019.

Elid Ould Mohameden, député à l’Assemblée nationale depuis 2018.

2- Candidats Potentiels

Mohamed Ould Abdel Aziz président de la Mauritanie ( 2008-2019)

Mohamed Ould Cheikh Al Ghazouani, président de la Mauritanie depuis 2019.

