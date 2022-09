Qui est Mohamed Ould Abdel Aziz ?

Qui est Mohammed Old Abdel Aziz ?

Mohamed Ould Abdel Aziz est un homme politique, militaire et dictateur mauritanien qui a dirigé la République islamique de Mauritanie du 6 août 2008 au 1er août 2019.

A défaut de changer les choses, il change des noms, hymne, drapeau et parlement dans le cadre de la

» Mauritanie Nouvelle » et devient même le « Président des Pauvres » tout le monde l’a cru y compris moi et pour cause, j’ai toujours été du côté du pouvoir, c’est ma famille politique, chaque fois je soutiens, nous soutenons un libérateur mais il finit pas la mal gouvernance.

Ould Abdel Aziz, à l’instar de certains de ses prédécesseurs, instaure une dictature et un culte de la personnalité. Sous son administration, le pays a été en proie à des violations généralisées des droits de l’homme et à un surendettement. En même temps, il a acquis une réputation de « suspect » en raison de sa corruption, de ses activités d’influence et de sa richesse personnelle.

Le 1er août 2019, Mohamed Ould Abdel Aziz a officiellement remis son poste à Mohamed Ould Ghazouani. Ce jour devait être la dernière image que les Mauritaniens aient de l’homme qui a dirigé le pays en tant que dictateur pendant plus d’une décennie. Mais le 28 septembre 2020, le parquet de Nouakchott a interdit à Mohamed Ould Abdel Aziz de quitter Nouakchott alors qu’une enquête sur une éventuelle affaire de corruption était en cours. Il devrait être inculpé en mars 2021.

Début 2021, il a rejoint le parti d’opposition Ribaat après avoir tenté de prendre la direction du parti au pouvoir, mais est tombé en disgrâce. Le 11 mai 2021, Mohamed Ould Abdel Aziz répond à une nouvelle interpellation du juge de la chambre anti-corruption.

Dans le cadre de cette enquête, les enquêteurs ont demandé au député de perquisitionner son domicile à Benichab, qui a été détruit lors de l’opération, à la recherche d’or présumé. Il a été assigné à résidence pendant deux mois, renouvelables quatre fois, et a été arrêté le 22 juin 2021.

Depuis décembre 2021, Abel Aziz, en détention provisoire dans l’attente de son procès pour enrichissement illégal, recel et blanchiment d’argent, a accusé le président Mohamed Ould Ghazouani d’avoir comploté pour prétendre qu’il en est la victime.

Mohammed Ould Abdel Aziz a été transféré à l’hôpital militaire de Nouakchott dans la nuit du 28 au 29 décembre 2021. Il a ensuite été envoyé dans le même centre de cardiologie à Nouakchott qui m’avait opéré en février 2020 avec succès d’un cathétérisme cardiaque. Son état de santé a été décrit de diverses manières, pour le gouvernement, il n’est pas en danger. Pour sa famille, Abdel Aziz a été atteint d’un accident vasculaire cérébral et souffre d’une grave maladie cardiaque. Il a subi deux opérations cardiaques puis mis plu tard à garde à vue provisoire à la police de Nouakchott. Après sa convalescence, Abdel Aziz pourra prendre un confinement temporaire à domicile.

En juin 2022, il sera annoncé qu’il sera mis en examen au pénal dans ces affaires de corruption.

Au final, Mohamed Ould Abdel Aziz a été libéré le 8 septembre 2022, après plus d’un an de détention préventive et de contrôle judiciaire, car une affaire de corruption présumée est pendante.

Récemment, il s’est rendu aujourd’hui au centre d’état civil pour renouveler sa carte d’identité.

A sa sortie, l’ancien président, qui a été respectueusement reçu par les responsables du centre, s’est entouré de citoyens locaux pour « immortaliser l’événement » en prenant des photos avec lui. Encore un bain de foule provoqué par l’ancien président depuis la levée des restrictions légales à son encontre, rapporte la dépêche.