Mauritanie : L’ex-président Mohamed Ould Abdel Aziz retrouve la liberté

L’ancien président mauritanien Mohamed Ould Abdel Aziz recouvre la liberté, après plus d’un an de détention préventive et de contrôle judiciaire. Les policiers qui avaient bunkerisé son domicile sis à Nouakchott ainsi que les agents qui assuraient sa surveillance avaient commencé à quitter les lieux dans la nuit du mercredi 7 au jeudi 8 septembre 2022. «Oui, il retrouve sa liberté, son passeport lui sera restitué et les clefs de son domicile familial à Akjoujt (sa ville natale, à 250 km au nord de Nouakchott) lui seront remises», confirme son principal avocat, Mohameden Ould Ichedou, cité par l’AFP.

M. Ould Abdel Aziz, qui a accueilli cette nouvelle avec une grande satisfaction est sorti de sa maison pour saluer de la main des personnes qui étaient sur place pour célébrer cette liberté retrouvée.

Pour rappel, l’homme, âgé de 65 ans, qui a dirigé la Mauritanie de 2008 à 2019, a été inculpé en mars 2021 pour des faits présumés de corruption, blanchiment d’argent, enrichissement illicite, dilapidation de biens publics, octroi d’avantages indus et obstruction au déroulement de la justice. Des inculpations qui concernaient également une dizaine de hautes personnalités, dont ses gendres, deux anciens Premiers ministres et plusieurs anciens ministres et hommes d’affaires.

Trois mois plus tard, Ould Abdel Aziz est mis en détention pour non-respect des mesures de son contrôle judiciaire et trouble à l’ordre public, avant d’être relâché en janvier 2022 pour des raisons de santé, mais maintenu sous contrôle judiciaire. Quant à ses co-inculpés, leur contrôle judiciaire a été levé en mars 2022. Tous seront fixés sur leur sort lors d’un procès dont la date n’a pas encore été communiquée. «La priorité de l’ancien président sera d’aller se soigner à l’étranger après tout ce qu’il a subi comme pression et suite à sa maladie cardiaque», affirme son avocat.

E.S

Source: maroc-hebdo