Egypte | Al-Sisi briguera un troisième mandat

Le président égyptien, Abdel Fattah Al- Sisi a annoncé qu’il se présenterait aux élections présidentielles. Al- Sisi tentera sans risque de remporter un troisième mandat . S’il gagne, il gouvernera jusqu’en 2030.

Abdel Fattah al- Sisi a annoncé qu’il se présenterait à l’élection présidentielle qui aura lieu en décembre.

Abdel Fattah al-Sissi, né au Caire le 19 novembre 1954, est un militaire et homme politique égyptien. Maréchal, président de la République arabe d’Égypte depuis 2014.

Militaire de carrière, il s’est formé en Égypte, au Royaume-Uni et aux États-Unis. Ses compétences et sa loyauté envers le régime égyptien lui ont valu d’être nommé directeur du renseignement militaire par le président Hosni Moubarak. Après la révolution égyptienne de 2011 et l’élection de Mohamed Morsi à la présidence de la république l’année suivante, il a été nommé ministre de la Défense, succédant au maréchal Mohamed Hussein Tantawi, homme fort de l’armée.

Après avoir organisé le coup d’État militaire contre Mohamed Morsi le 3 juillet 2013, il a été promu vice-Premier ministre.

Il a aboli la constitution égyptienne de 2012 rédigée par les partisans du président déchu et a consolidé son influence politique grâce à une nouvelle loi fondamentale et à de nouvelles élections. Al- Sisi a démissionné du gouvernement pour se présenter à l’élection présidentielle de 2014, qu’il a remportée avec 96,9 % des voix, même si les résultats ont été contestés.

L’élection a permis à l’armée de retrouver pleinement le pouvoir politique qui lui avait été retiré après la révolution de 2011, et elle a été réélue en 2018 avec 97,1 % des voix.

Il a également été président de l’Union africaine de 2019 à 2020.