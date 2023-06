Editorial – Il y a une lueur d’espoir en Mauritanie

La vie est conçue toujours comme une lutte cruelle, sans merci, mais où, désormais, l’espoir de vaincre serait permis.

Ville cruelle (1971) de Mongo Beti

Il y a une lueur d’espoir en Mauritanie dans la situation politique sous la direction visionnaire du président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh Ghazouani.

Le gouvernement du Premier ministre Mohamed Bilal Messoud travaille à l’amélioration des conditions de vie et au bonheur des citoyens conformément au programme du président de la République.

Son accent apparent sur la répartition équitable des richesses de la nation, l’attention aux défavorisés et la gestion de l’école républicaine qui soutenait l’unité nationale, l’égalité et les intérêts agricoles et pastoraux ont montré une véritable détermination à lutter contre la pauvreté et à soutenir l’emploi et la production.

Le gouvernement met en œuvre des projets qui favorisent l’accès aux services de base, augmentent le pouvoir d’achat et assurent la sécurité alimentaire.

Il est donc honorable que la vision du président de la République s’incarne dans l’accès aux moyens de subsistance.

L’action gouvernementale comprend la revitalisation de l’économie, la réduction des inégalités et l’accélération de la transition vers une économie verte.

Actuellement, la Mauritanie est à la veille d’une reprise économique, avec des puits de pétrole, en particulier BirAllah, et d’importantes réserves de gaz naturel partagées avec le Sénégal voisin, ainsi que de l’or et d’autres minéraux, encourageant le gouvernement à contribuer à créer une atmosphère de stabilité et de sécurité pour attirer des partenaires et des investisseurs internationaux.

Ahmed Ould Bettar