Éditorial: « Expert » de France24 | Rapideinfo.mr

Éditorial: « Expert » de France24

Il a été l’un des meneurs du coup d’État d’août 2005 qui a renversé le président Maaouiya Ould Sid’Ahmed Taya, puis du coup d’État d’août 2008 qui a renversé le président feu Sidi Ould Cheikh Abdallahi.

L’ancien putschiste attend son procès pour détournement de fonds, enrichissement illicite, recel et blanchiment d’argent.

Mais comment expliquer sa transformation en nouveau rôle d'« expert » de la politique française de sécurité ?

Décrié par les mouvements contestataires des jeunes du 25 février, Mani chari gasoil, « Aziz dégage », le peuple était insatisfait de la situation économique et du tournant autoritaire d’un fantassin qui a modifié la constitution, changé les symboles de l’état et accordé les pleins pouvoirs à ses proches malgré l’opposition dont le nombre croît sans cesse même au sein du parti au pouvoir qu’il a fondé.

Expert arrogant, manipulateur, séducteur, dominant, n’ayant peur de rien et la seule façon de se débarrasser de lui est de n’avoir aucun contact ni avec lui ni avec France24 si elle persiste dans ses émissions à nous présenter des désordres émotionnels.

L’émission a permis tout de même de mieux comprendre non seulement les aspirations actuelles des Mauritaniens ; mais aussi les dysfonctionnements auxquels il est urgent de remédier, notamment dans les aspects socio-économiques et juridiques, faute de quoi le pays qui souhaite voir fleurir la démocratie est en danger.

