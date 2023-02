Éditorial : c’est l’ère de la co-construction.

La pandémie de Covid-19 a montré que nous ne produisons rien. Tout est importé, même les tomates.

Cependant, la construction et le développement de la nation ne sont pas et ne peuvent pas provenir d’importation de produits de première nécessité, mais d’un esprit éclairé et d’un plan de développement global pour atteindre l’autosuffisance céréalière en blé, sucre, riz, huile, fruits et légumes.

Le président de la République, Mohamed Ould Cheikh El-Ghazouani a pris en charge les familles vulnérables en leur apportant une prise en charge décente et en allégeant leurs souffrances par la mise en place rapide de programmes de filets sociaux.

Avec l’aide d’Allah, le pays a réussi à surmonter les multiples crises qui ont fragilisé certains pays de la sous-région.

Co-construction de la patrie

La vision du Président a libéré le pays de la dette, des sombres tunnels délibérément introduits par l’Ancien Régime, et a mis fin à jamais à la mauvaise gestion et à l’enrichissement illicite.

Désormais les acteurs de la sphère politique nationale qui durant la décennie sortaient du bois pour battre le macadam ont passé à côté des projets de division, de sabotage, de séparation pour s’aligner au choix d’un état de droit et de justice, qui représente une issue sûre à travers laquelle toutes les questions, en particulier la discrimination et l’inégalité sont traitées sous le toit de l’unité nationale.

Surmonter les erreurs du passé et participer à la construction de l’avenir marque la fin de l’ère des soi-disant « hauts dignitaires », le début de la coopération nationale et de la co-construction de la patrie.

Ahmed Ould Bettar