Dzair Scoop – Le Premier Ministre reçoit l’Ambassadeur de Mauritanie en Algérie

Le Premier Ministre reçoit l’Ambassadeur de Mauritanie en Algérie

Anan Benzema

Le Premier ministre, M. Aïmene Benabderrahmane, a reçu, lundi, au Palais du Gouvernement, l’ambassadeur de la République islamique de Mauritanie, Widadi Ould Sidi Hiba, qui lui a rendu une visite d’adieu, au terme de sa mission en Algérie, selon à un communiqué de presse. du bureau du premier ministre.

La rencontre a été « l’occasion de mettre en lumière les relations fraternelles qui unissent les deux pays et les deux peuples frères et de saluer le niveau atteint par la coopération bilatérale grâce à l’orientation des dirigeants des deux pays, d’échanger des vues sur » « L’état et les perspectives de développement du partenariat algéro-mauritanien dans divers domaines, notamment à travers la promotion du commerce et des investissements, et pour la réalisation des projets d’intégration sur lesquels travaillent les deux parties », précise la même source.

