Du grabuge au Ministère de l’Éducation nationale autour d’une indemnité !

Du grabuge au Ministère de l’Éducation nationale et de la Réforme du Système éducatif autour d’une indemnité !

Des augmentations des primes des inspecteurs et du personnel d’encadrement du ministère de l’Éducation nationale et de la Réforme du Système (MENRSE ) défraie la chronique depuis plus de trois ans ! En effet ,deux augmentations ont été annoncées par le le Président Mohamed Cheikh Ghazwani successivement lors des discours des veilles de célébrations de notre indépendance nationale donc le 27 Novembre 2020 pour la première et le 27 Novembre 2022 pour la seconde et toutes devraient prendre effet à partir du 1er Janvier 2021 et 2023 mais hélas !

Les supputations vont bon train quant aux retards pour certains , le décret trainerait entre la législation et MENRSE et pour les plus sceptiques,il y’aurait des difficultés à définir le personnel d’encadrement ?

Face à une question ayant attrait à ces augmentations à Kaedi, le MENRSE était dubitatif puisqu’il dit ne pas savoir pas que les inspecteurs de Circonscription pédagogiques et les chefs de services étaient encadreurs (cf la vidéo). En réalité ,la mission d’encadrement,de suivi et d’évaluation des enseignants et de toute l’action didactique sont dévolues aux inspecteurs de Circonscription pédagogiques.

Face à cette situation de marginalisation permanente sur tous les plans ,les inspecteurs de Circonscriptions avaient adressé des lettres bien avant la tournée du MENRSE allant dans le sens du règlement de ce problème mais en vain !

Pour Rapideinfo Yahya Niane.