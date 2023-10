Le ministre de l’Éducation s’enquiert de l’action pédagogique

Le ministre de l’Éducation nationale s’enquiert du déroulement de l’action pédagogique.

« J’ai assisté ce matin à la levée des couleurs au rythme de l’hymne national à l’école 13 de Sélibabi, et visite l’école II, nouvellement construite par Taazour. Le niveau de présence des élèves et corps enseignant a été satisfaisant. J’ai recommandé aux enseignants de mettre l’accent sur les élèves de la première année de l’école Républicaine afin que les élèvent soient la fin de l’année en mesure de lire et d’écrire l’arabe, et en deuxième année les deux langues.

Nous avons, également, constaté quelques insuffisances que nous cherchons à les combler, surtout au niveau de l’habillement, du livre scolaire et du manque des gardiens pour les écoles ».

C’est ce qu’a déclaré le ministre de l’Éducation nationale et de la Réformes du Système éducatif, M. Moctar Ould Dahi, au terme d’une tournée, vendredi, dans les établissements scolaires dans la wilaya du Guidimakha, accompagné du wali, M. Mohamed Mahmoud Ould Deih.

Le ministre a déclaré a déclaré que son département s’efforcera de fournir des leçons de rattrapage pour les élèves candidats aux concours nationaux afin qu’ils obtiennent de meilleurs résultats que l’année dernière.

Il a, également, tenu une réunion avec le staff éducatif régional.