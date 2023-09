Dites au président de la République

Dites au Président de la République que la France est historiquement un colonisateur qui pille les richesses de l’Afrique.

Après l’indépendance, elle n’a pas été amie, mais une métropole qui agit suivant son intérêt.

Elle n’a jamais cherché et ne cherche pas le développement et l’émergence des pays africains.

Aujourd’hui, la jeunesse africaine veut décider de son sort et les pays africains vont se libérer de ce jougfrançais et ses marionnettes.

Donc ce qu’il fallait dire à la France, c’est de ne pas se dresser contre ce courant africain de liberté effective et d’indépendance totale de toute main mise sur son destin et de réfléchir pour élaborer une nouvelle stratégie franco-africaine de coopération qui profite aux deux parties donc basée sur de nouveaux principes de coopération bilatérale, de respect et de non-ingérence dans les affaires internes.

Mohamed Lemrabott

