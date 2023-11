Discours du Président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El-Ghazouani, lors du sommet saoudo-africain tenu à Riyad.

Dans son discours, M. Mohamed Ould Cheikh Ghazouani a remercié le Serviteur des Deux Saintes Mosquées et le Prince héritier d’avoir accueilli ce sommet.

Il a déclaré que la tenue de ce sommet dans le contexte international actuel extrêmement complexe et dangereux reflète le sentiment profond de chacun quant à la nécessité urgente de développer des partenariats de coopération, de renforcer la coordination et d’unifier les positions, et a appelé à l’unité face aux crimes contre l’humanité , le génocide, le meurtre horrible d’enfants et de femmes, le siège et la famine systémique dont souffre le peuple palestinien.

Il a déclaré que la fraternité étroite, les liens idéologiques profonds et les liens historiques anciens entre la République islamique de Mauritanie et son Royaume frère d’Arabie Saoudite ont conduit à une coopération constructive et à un partenariat stratégique efficace.

Voici le discours dans son intégralité :

Au nom d’Allah, le Tout-Puissant, le Très Miséricordieux, paix et salut sur le Prophète Mohamed,

– Le Serviteur des Deux Saintes Mosquées, le Roi Salman ben Abdelaziz Al Saoud ;

– Son Altesse Royale le Prince Mohamed ben Salman, Prince héritier et Premier ministre,

– Leurs Excellences ; Mesdames et Messieurs les Dirigeants des États africains,

– Son Excellence Monsieur Moussa Faki, Président de la Commission de l’Union africaine,

– Excellences ;

– Mesdames et Messieurs ;

D’emblée, je voudrais remercier sincèrement le Serviteur des Deux Saintes Mosquées, Sa Majesté le Roi Salman ben Abdelaziz Al Saoud, le Prince héritier et Premier ministre, Son Altesse Royale le Prince Mohamed ben Salman, pour la précieuse initiative de convoquer ce sommet en raison sa sagesse, de sa perspicacité et de sa profonde vision de l’avenir.

Je félicite, également, mes frères, dirigeants africains, pour leur présence aujourd’hui et pour leur volonté de renforcer le partenariat avec le Royaume d’Arabie saoudite.

La convocation de ce sommet sud-africain dans le contexte international actuel, extrêmement complexe et dangereux, reflète le sentiment profond que nous avons tous de notre besoin urgent de développer la coopération et le partenariat, de renforcer la coordination et d’unifier nos positions.

L’une des formes les plus urgentes de coordination et d’unification des positions aujourd’hui est de rester unie en Afrique et au sein des arabes face aux crimes contre l’humanité, au génocide, au meurtre odieux d’enfants et de femmes, au blocus systématique et à la famine du peuple palestinien.

C’est ce que nous est dicte notre conscience et que nous imposent les lois et le droit international, et sur lequel notre culture arabo-africaine a été bâtie.

Son Altesse Royale, Excellences, Mesdames et Messieurs,

Le statut religieux du Royaume, son positionnement géostratégique privilégié, son pouvoir d’influence sur la scène internationale et son rôle de premier plan dans l’encouragement et le soutien du développement durable en font de lui un partenaire important et essentiel, en particulier, pour les pays africains.

Le continent africain constitue un vaste espace d’investissement et un pôle de développement continental prometteur, de par ses énergies humaines et ses ressources naturelles, et grâce à la vitalité de son activité afin d’atteindre les objectifs de l’Agenda 2063, et de construire un développement durable.

En renforçant le partenariat avec le Royaume d’Arabie Saoudite, ce pôle de développement continental offrira des opportunités pour la mise en place de nombreux méga projets de développement dans de nombreux domaines : infrastructures, énergies renouvelables, numérisation, etc.

Ce partenariat constructif est favorisé par la solidité des relations d’amitié et de fraternité et les liens culturels étroits qui unissent le Royaume et les pays africains, ainsi que par leur volonté commune de deux parties de surmonter ensemble leurs défis sécuritaires, économiques et environnementaux.

Son Altesse Royale, Excellences, Mesdames et Messieurs,

La République islamique de Mauritanie et le Royaume frère d’Arabie saoudite sont fortement liées par des rapports de fraternité, la religion et les liens historiques de longue date. Ceux-ci sont soldés par une coopération fructueuse et constructive, un partenariat stratégique efficace et une coordination régulière et étroite.

À cet égard, j’apprécie hautement le soutien généreux et permanent que le Royaume d’Arabie saoudite apporte à la République islamique de Mauritanie, et aux pays du continent africain en général, en tant que contribution à nos efforts de construction et de développement durable, un appui à notre résilience face aux graves crises qui secouent le monde.

Je salue, également, le rôle de pionnier dans le lancement de mégaprojets et d’initiatives, tels que l’initiative ‘’moyen- orient vert’’, soulignant dans le même contexte, notre soutien à l’organisation de l’Expo 2030.

Tout en renouvelant mes remerciements au Royaume d’Arabie saoudite pour la précieuse initiative qu’il a prise en convoquant ce sommet, je souhaite que les résultats de nos travaux contribuent efficacement à approfondir et à diversifier le partenariat entre le Royaume d’Arabie saoudite et les pays africains.

Je vous remercie.

