Ouverture du sommet saoudo-africain avec la participation du président de la République

Le sommet saoudo-africain intitulé « Un partenariat productif » a été lancé aujourd’hui vendredi à Riyad (Royaume d’Arabie Saoudite) en présence de Son Excellence M. Mohamed Ould Cheikh Al Ghazouani, Président de la République.

Le sommet discutera de la manière de renforcer les partenariats économiques stratégiques pour soutenir la stabilité et la sécurité dans la région africaine.

Outre Son Excellence, les dirigeants africains participent.

Son Excellence le Président de la République prononcera un discours important lors de ce sommet.

Le sommet vise à établir une coopération stratégique entre l’Arabie saoudite et les parties africaines dans les domaines de l’économie et de l’investissement et à servir les intérêts communs, le développement et la stabilité des pays africains.

Il visait également à identifier les domaines de coopération et à convenir d’une vision commune pour consolider les relations bilatérales et multilatérales entre le Royaume d’Arabie saoudite et les pays africains.