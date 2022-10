Discours du ministre de la culture à la Conférence islamique

Le ministre de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Relations avec le Parlement, M. Mohamed Ould Soueidatt, a indiqué que la République Islamique de Mauritanie, sous les hautes orientations de Son Excellence le Président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, a adopté une stratégie efficace et efficiente dans la lutte contre le terrorisme et les diverses formes d’extrémisme et de fanatisme. Et ceci, a-t-il dit, dans le cadre d’une approche globale tenant compte des dimensions sécuritaire, idéologique et économique et qui permet de réaliser le développement global et de relever les différents défis.

Le ministre s’exprimait, samedi, à Istanbul, avant la 12e session de la Conférence islamique des ministres de l’information de l’Organisation de la coopération islamique.

Ci-dessous le texte du discours :

« Au nom d’Allah le Miséricordieux

Que la paix et les bénédictions d’Allah soient sur son noble Prophète

Son Excellence le Ministre Fahrettin Altun, Président de la Douzième Session de la Conférence Islamique des Ministres de l’Information

Son Excellence le Secrétaire général Hussein Ibrahim Taha

Honorables Ministres et Chefs de Délégations

Mesdames et Messieurs,

Je voudrais tout d’abord vous exprimer à quel point je suis heureux d’assister avec vous aujourd’hui au lancement des travaux de la douzième session de la Conférence islamique des ministres de l’information dans la belle ville d’Istanbul sous l’aimable patronage de Son Excellence le Président de la République de Turquie, Recep Tayyip Erdogan. C’est l’occasion pour nous exprimons nos sincères remerciements et notre grande gratitude aux dirigeants et au peuple de la République de Turquie pour l’accueil chaleureux et l’hospitalité, en plus du rôle remarquable au service de l’islam et des musulmans, et de la contribution positive à la dynamisation de l’action islamique commune, en général.

Les remerciements vont également au Royaume frère d’Arabie saoudite pour les efforts consentis durant sa présidence de la onzième session de la Conférence islamique des ministres de l’information visant à améliorer l’image du musulman, de défendre l’islam, ses valeurs et les questions musulmanes et de trouver des mécanismes qui permettent la promotion de l’action islamique commune dans le domaine des médias.

Nos remerciements vont également à la République sœur de Turquie pour la préparation minutieuse de notre session et nos félicitations bien méritées à l’occasion de son accession à la présidence.

Monsieur le Secrétaire Général

Excellences

L’organisation de la douzième session des ministres de l’information de l’Organisation de la Conférence islamique sous le thème “Combattre la désinformation et le phénomène de l’islamophobie à l’ère de l’après-vérité” incarne la pleine conscience de notre Organisation quant à l’ampleur des défis suscités par la révolution numérique et les médias sociaux et tout ce que cela nécessité en matière de coordination des efforts et de renforcement l’action islamique commune afin de faire face avec efficacement aux défis actuels et futurs.

Mesdames et Messieurs

La large diffusion des médias sociaux donne à chaque individu dans le monde la possibilité de devenir un acteur direct dans la création de contenus et l’orientation de l’opinion. Plus de quatre milliards et quatre cents millions de citoyens musulmans dans les 57 pays affiliés à l’Organisation de la coopération islamique donnent à notre Organisation une large marge pour agir et influer sur l’opinion publique internationale mieux l’orienter en donnant la véritable image de la religion islamique, la religion de la vérité, de la justice, de l’égalité et de la tolérance.

Dans ce contexte, la République islamique de Mauritanie, sous les hautes orientations de Son Excellence le Président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, a adopté une stratégie efficace et efficiente de lutte contre le terrorisme et les diverses formes de fanatisme et d’extrémisme dans le cadre d’une approche globale qui prend en compte les dimensions sécuritaires, idéologiques et économiques dans le but de renforcer le front intérieur, de parvenir à un développement global et d’être en mesure de relever différents défis.

En conclusion, je souhaite plein succès à notre session et je vous remercie de votre attention.

Salam alaikoum wa rahmatoullah wa barakatouh ».