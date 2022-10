Le ministre de la Culture: « Nous avons débuté la préparation pour que Nouakchott devienne la capitale de la culture islamique en 2023 »

Le ministre de la Culture, de la jeunesse, des sports et des relations avec le parlement, M. Mohamed Ould Soueidate, a déclaré, samedi que les préparatifs ont débuté pour que Nouakchott devienne la capitale de la culture islamique au cours de l’année 2023, précisant que le gouvernement a approuvé le 13 octobre une communication dans ce sens, appelant les pays membres de l’ISESCO à accorder leur soutien au plan pratique élaboré à cet effet.

Il s’est félicité à l’occasion de sa participation aux travaux de la 12eme session de la conférence des ministres de l’information de l’OCI (Organisation de la Coopération Islamique) tenue en Turquie de la décision de l’ISESCO de déclarer Nouakchott capitale de la culture islamique pour l’année 2023.

À propos d’Isesco

L’Organisation mondiale islamique pour l’éducation, la science et la culture (ICESCO), anciennement connue sous le nom d’Organisation islamique pour l’éducation, la science et la culture (ISESCO), est une organisation internationale issue de l’Organisation de coopération (OCI) et spécialisée dans le domaine de l’éducation. , science, culture et communication dans les pays islamiques. Elle vise à soutenir et à renforcer les liens entre les États membres dans le cadre de son mandat.

Lire aussi: Ministre de la Culture : « Relever les défis de la révolution numérique nécessite de coordonner les efforts et de promouvoir l’action islamique »