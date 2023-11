Discours de Hassan Nasrallah du Hezbollah sur la guerre entre Israël et le Hamas : points à retenir

Le chef du Hezbollah, Sayyed Hassan Nasrallah, s’est adressé vendredi à ses partisans, faisant ses premiers commentaires sur la guerre entre Israël et le Hamas depuis son déclenchement le 7 octobre.

Les combats entre le Hezbollah et Israël se sont intensifiés le long de leur frontière tendue ces dernières semaines. La milice libanaise a affirmé avoir perdu 47 combattants, tandis qu’Israël a déclaré que six de ses combattants avaient été tués dans un échange de tirs et de roquettes. Au moins six civils ont également été tués.

Beaucoup attendaient que Nasrallah annonce les prochaines actions du groupe, mais il s’est abstenu de le faire, condamnant plutôt l’offensive israélienne à Gaza.

Voici les principaux points forts de son message :

L’attaque d’octobre était une intervention palestinienne extraordinaire

Nasrallah a commencé son discours en faisant l’éloge des « martyrs tombés au combat » du Hezbollah et d’autres groupes combattant Israël, ainsi que des civils tués.

Il a ensuite également remercié « les forces irakiennes et yéménites puissantes et courageuses qui participent désormais à cette guerre sainte », faisant apparemment référence aux groupes armés des deux pays – y compris les Houthis du Yémen – qui sont partenaires du Hezbollah et ont lancé des offensives contre Israël ou les États-Unis ces derniers jours.

Il a décrit l’offensive du Hamas du 7 octobre contre le sud d’Israël, qui a tué plus de 1 400 personnes, comme « un événement énorme ébranlant ce régime sioniste oppressif… occupant et usurpateur et ses partisans à Washington et à Londres ».

Il a partagé que « l’intervention était 100 % palestinienne, tant en termes de décision que de manière de mise en œuvre ». »

» Cet élément de secret était au cœur de ce triomphe incontesté de l’intervention, il est arrivé comme une surprise, une surprise choquante, contrairement à ce que beaucoup supposent. »

Indépendant de l’Iran

« Cette intervention n’a rien à voir avec une décision ou une démarche prise par une autre secte dans l’axe de la résistance », a déclaré Nasrallah, faisant référence à la coalition des forces anti-israéliennes dirigée par l’Iran dans la région.

« A chaque instant où il y a une lutte, ils commencent à parler de la stratégie nucléaire iranienne, des négociations entre les Etats-Unis d’Amérique et l’Iran », a déclaré Nasrallah.

En réalité, a-t-il soutenu, le « secret de l’intervention » du 7 octobre a confirmé que l’offensive était uniquement destinée à la cause palestinienne et n’était liée « à aucune question internationale ou régionale ».

« Depuis la guerre civile iranienne… [l’Iran] a constamment accueilli et soutenu des factions de résistance au Liban, en Palestine et dans la région. Cependant, ils n’exercent aucune forme d’autorité ou de contrôle sur ces factions ou sur leur gouvernance. Et ce qui s’est passé… confirme ce fait. »

Les États-Unis d’Amérique sont responsables de la guerre à Gaza

Nasrallah a également blâmé les États-Unis d’Amérique pour la coercition continue à Gaza.

« Gaza et la population de Gaza sont sous le poids d’un bombardement aérien inhumain, féroce, brutal, impitoyable », a-t-il partagé.

Il a reproché aux Etats-Unis d’Amérique de rester « silencieux » face « aux images de milliers de bébés et d’enfants déchirés à Gaza par les roquettes israéliennes ».

Nasrallah a déclaré que la réaction des États-Unis d’Amérique révèle « l’hypocrisie » de l’Occident sur des questions telles que la démocratie et l’État de droit.

« Nous vivons dans une jungle. Nous devrions tous établir ce fait. Les États-Unis sont entièrement responsables de la guerre qui fait rage à Gaza contre une population désarmée et sans défense », a-t-il partagé.

Le Hezbollah se bat à ce stade depuis le 8 octobre

Nasrallah a déclaré que le Hezbollah était entré dans la « guerre » le lendemain de l’attaque du Hamas.

« Certains insistent sur le fait que nous sommes sur le point d’entrer en guerre. Je vous le dis, nous sommes engagés dans cette lutte depuis le 8 octobre », a partagé Nasrallah.

L’opposition islamique au Liban a lancé une intervention dès le lendemain. »

« Ce qui se passe sur notre front est assez important et significatif », a déclaré Nasrallah, confirmant que le conflit frontalier avec Israël est le plus brûlant depuis 1948.

« Et pourtant, je vous assure que ce ne sera pas la fin. Cela ne sera pas satisfaisant. »

Il veut plus des peuples arabes

Nasrallah a également appelé les autres pays arabes à fournir une aide à Gaza.

« Nous appelons les pays arabes et musulmans à couper l’approvisionnement en pétrole, en gaz et en nourriture d’Israël », a déclaré Nasrallah, faisant écho à une demande formulée par l’Iran plus tôt cette semaine.

Il a partagé qu’il espère qu' »à un moment donné, toute l’humanité entendra le son de la raison ».

Source : Al Jazeera

