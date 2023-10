Alors que la guerre entre Israël et le Hamas se poursuit, des milliers de personnes ont été tuées.

Des militants palestiniens et israéliens appellent à la fin de l’effusion de sang

Alors que la guerre entre Israël et le Hamas se poursuit, des milliers de personnes ont été tuées, au point que la région se trouve au bord d’un conflit plus large qui pourrait conduire à une implication directe des États-Unis d’Amérique et de l’Iran. À une époque où la paix semble si extraordinairement lointaine, où restent les militantes pour la paix des deux côtés ? Annette Young s’entretient avec le Dr Yael Braudo-Bahat de Women Wage Peace in Israel et la militante palestinienne Nivin Sanduka de l’Alliance pour la paix au Moyen-Orient ; tous deux appellent à la fin immédiate de l’effusion de sang.

De même, des dizaines de milliers de femmes islandaises sont en grève pour exiger l’égalité salariale jusqu’à ce qu’elles fassent grève contre la violence sexiste. Ceci dans un pays que beaucoup considèrent comme un paradis féministe.

