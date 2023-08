Dans la soirée du jeudi 10 août 2023, le président du parti, M. Mohamed Maael-ainine Ould Eyih, a organisé un dîner en l’honneur des presidents des conseils régionaux, en présence des membres du Bureau exécutif du parti.

La rencontre a été l’occasion pour le président du parti de féliciter les présidents des conseils régionaux pour leur éclatante victoire aux dernières élections, et leur a également donné ses orientations sur la nécessité pour eux d’être proches des citoyens en raison de leur double rôle d’acteurs du développement local et de boucliers politiques soucieux de mettre en œuvre le programme de Son Excellence le président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh Ghazouani, et a souligné la volonté du parti de les soutenir à cet égard.