Des responsables européens critiquent le soutien « débridé » de von der Leyen à Israël.

Bruxelles, Belgique – Alors que Gaza est bombardée sans relâche par Israël, plus de 800 responsables de l’Union européenne ont écrit à la chef du bloc, Ursula von der Leyen, critiquant son soutien « incontrôlé » à Israël.

Les signataires de la lettre, consultés par Al Jazeera, ont déclaré qu’ils « reconnaissent à contrecœur les avantages de l’Union européenne », affirmant qu’il y a « une indifférence visible démontrée ces derniers jours par notre institution à l’égard du bain de sang continu des civils à Gaza ». Strip, au mépris des droits de l’individu et du droit philanthropique international ».

Ils se disent attristés par le « double standard » de la Commission, car elle considère le blocus de l’Ukraine par la Russie comme un acte de terrorisme, tandis que le blocus de Gaza par Israël est « complètement ignoré ».

« Si Israël ne s’arrête pas immédiatement, toute la bande de Gaza et ses sujets seront effacés de la planète », indique la lettre.

« Nous vous appelons [von der Leyen] à accorder, à l’unisson avec les dirigeants de l’ensemble de l’Union, un cessez-le-feu et la défense de la vie civile. C’est au cœur de l’existence de l’Union européenne », ont-ils déclaré, avertissant que « l’Union européenne risque de perdre toute crédibilité ».

La lettre montre de profondes divisions au sein du bloc sur la manière d’aborder la guerre entre Israël et Gaza, qui a tué des milliers de personnes en moins de deux semaines.

Les récentes activités ou positions malheureuses de la Commission européenne semblent libérer les mains de l’accélération et de la légitimité de l’anarchie militaire dans la bande de Gaza », indique la lettre.

Plus de 4 000 Palestiniens ont été tués à Gaza, dont de nombreux enfants.

« Nous serions fiers si l’Union européenne (…) appelait à la fin immédiate des activités militaires et de la coercition aveugle contre les civils », indique la lettre.

L’appel à von der Leyen fait suite à d’autres signes de frictions politiques en Occident, avec des informations selon lesquelles des diplomates américains préparent un « câble controversé » sur la guerre au Moyen-Orient, un document critiquant la politique de Washington, qui sera destiné aux dirigeants du Département d’État. < /p>

La Commission européenne a déclaré qu’elle était au courant de la lettre et qu’elle était prête à dialoguer avec les membres du personnel et les résidents européens pour comprendre leurs points de vue.

« Le président a déclaré à plusieurs reprises qu’il n’y avait aucun désaccord sur le fait d’être solidaire d’Israël et d’agir pour répondre aux besoins philanthropiques du peuple palestinien », a déclaré un représentant de la Commission à Al Jazeera.

» Elle a également partagé : » Il n’y a aucun doute de notre côté (de l’UE) : ​​l’Europe sera toujours du côté de l’humanité et des droits de l’individu. »

Une source européenne, s’exprimant sous couvert d’anonymat, a déclaré à Al Jazeera qu’il était peu probable que la lettre change la politique de l’UE, « seulement pour démontrer la division croissante entre de nombreux membres du personnel qui souhaitent que le droit international soit appliqué dans le monde entier ».

Von der Leyen, le chef de la Commission européenne, est actuellement aux États-Unis pour un sommet UE-États-Unis.

« Nous sommes pour la paix et la prospérité. Soutient l’Ukraine dans sa lutte pour l’indépendance. Nous soutenons Israël et répondons aux besoins philanthropiques dans la région », a-t-elle partagé jeudi.

« Ils pensaient que ce serait le moment idéal pour l’Ukraine »

Une deuxième source européenne a déclaré à Al Jazeera que le désaccord grandissait car l’équipe de von der Leyen « semble s’être complètement trompée de situation ».

« Ils – elle et ses plus proches conseillers – pensaient que cette [guerre entre Israël et le Hamas] serait un moment décisif pour l’Ukraine et qu’ils devaient donc condamner les terroristes et gagner le débat moral. » Mais je pense qu’ils ignoraient complètement l’ampleur de l’oppression subie par les Palestiniens et la perception largement médiatisée du conflit comme une réaction violente à l’occupation », a déclaré le responsable à Al Jazeera.

Good meeting together with @CharlesMichel with a bipartisan delegation from the US Senate.

The transatlantic partnership is strong!

And more needed than ever in turbulent times.

We stand for peace and prosperity.

Supporting Ukraine in its fight for freedom.

Standing by… pic.twitter.com/2EsMMX42hJ

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) October 19, 2023