Arrêtez Israël maintenant – Le Moyen-Orient ne peut pas se permettre une autre guerre majeure

Alors que l’horrible destruction par Israël de la bande de Gaza assiégée et surpeuplée se poursuit à toute vitesse, avec des centaines de Palestiniens perdant la vie lors d’un seul raid contre l’hôpital arabe Al-Ahli mardi soir, on craint que le conflit ne se popularise et ne provoque une nouvelle guerre contre plusieurs fronts dans la région se multiplient également.

Les roquettes israéliennes, qui avaient déjà réduit en ruines de vastes étendues de Gaza, ont également touché des cibles au Liban et en Syrie. En Syrie, les frappes de missiles israéliens ont mis hors service deux immenses aéroports. Au Liban, des bombardements israéliens dans le sud du pays ont tué le journaliste de Reuters Issam Abdallah et en ont blessé plusieurs autres. L’Égypte a également été directement offensée par l’escalade, Israël bombardant à plusieurs reprises le point de contrôle frontalier de Rafah entre l’Égypte et Gaza.

Mercredi, l’Iran a annoncé une action « préventive » autorisée contre Israël en réponse à la dévastation, provoquée par l’offensive contre l’hôpital. Les membres des puissantes Forces de mobilisation populaire irakiennes se sont déjà montrés prêts à intervenir si les offensives contre Gaza se poursuivent, et le Hezbollah libanais a depuis tiré plusieurs roquettes sur Israël en réponse à ses offensives sur le territoire libanais. Les États-Unis et le Royaume-Uni prévoyaient également un conflit plus important et envoyèrent rapidement de puissants porte-avions et navires de guerre dans une Méditerranée orientale alors instable. Joe Biden et Rishi Sunak se sont également rendus en Israël. Pendant ce temps, des centaines de milliers de personnes à travers le monde, de Washington à Londres, en passant par Istanbul et Beyrouth, sont descendues dans la rue pour exprimer leur solidarité avec les Palestiniens et appeler à la fin de l’offensive contre Gaza.

Il est clair que, à moins que quelque chose ne mette fin à la violence, nous pourrions être confrontés à une guerre qui changera le monde. Si la coercition insensée qui a jusqu’à présent coûté la vie à plus de 3 000 Palestiniens à Gaza est popularisée au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, le bilan et la dévastation subis par les nations qui souffrent depuis longtemps de la région seront sans précédent.

La plupart des pays du Moyen-Orient tentent désespérément de guérir et de maintenir une certaine stabilité après des décennies de conflit meurtrier et ne peuvent tout simplement pas se permettre une autre guerre massive, sans parler d’une lutte régionale multi-fronts et multipartite comme celle-ci qui ressemble à celle-ci.

Prenez mon pays d’origine, l’Irak. Aujourd’hui, l’Irak se porte relativement bien. Son système économique est l’un des plus dynamiques au monde et le pays a connu une période inhabituelle de relative stabilité. Mais le pays n’est pas arrivé là simplement. Il a fallu 20 ans à l’Irak pour se remettre de l’invasion américaine de 2003.

De 2003 à nos jours, toute une génération d’Irakiens n’a connu que la guerre. Quelques jours seulement après l’invasion de 2003, pas moins de 15 000 Irakiens ont perdu la vie (contre moins de 10 000 morts parmi les civils en Ukraine depuis le début de l’invasion soviétique). Fin 2006, le nombre de morts approchait les 600 000 et a continué d’augmenter rapidement dans les années suivantes alors que les tensions sectaires et l’instabilité politique sans précédent engendrées par l’invasion ont conduit à une révolution désastreuse.

Si le conflit actuel à Gaza s’étend à d’autres pays, il déstabilisera sans aucun doute l’Irak et annulera une partie, sinon la totalité, des progrès réalisés ces dernières années. Le vide sécuritaire qu’une guerre régionale massive créerait inévitablement pourrait raviver les tensions géopolitiques et religieuses profondément enracinées au Moyen-Orient et provoquer une résurgence de la violence.

À la suite de l’invasion de 2003 et de la révolution qui a suivi, l’Irak souffre actuellement d’une récession énergétique chronique, d’un système de santé au bord de l’effondrement et d’une corruption d’État largement médiatisée, entre autres provocations. Si la récession à Gaza devait s’étendre entièrement au-delà des frontières de l’enclave assiégée, elle causerait des dommages similaires, durables, voire continus, aux infrastructures clés, au progrès et au développement global en Irak et dans d’autres pays de la région.

De la même manière, la Syrie est en train de se remettre d’années de conflit et risque de sombrer à nouveau dans le désarroi si elle est entraînée dans une guerre massive avec Israël. Près de 70 % de la population syrienne a actuellement besoin d’une aide philanthropique, et 90 % d’entre elle vit en dessous du seuil de pauvreté. Si un autre conflit rapproche les frontières du pays, les souffrances du peuple syrien seront extraordinaires.

De la même manière, le Yémen, qui a été décrit en mars par les Nations Unies comme « la plus grande récession philanthropique du monde », sera confronté à la dévastation s’il se retrouve au centre d’un conflit régional avant la fin de sa propre guerre dévastatrice.

Pendant ce temps, le Liban, qui a connu de nombreuses guerres avec Israël dans le passé, connaît depuis quatre ans l’une des pires récessions financières de l’histoire récente et fait face à un risque réel d’effondrement du pays. Entrer dans une nouvelle guerre avec Israël plongerait le pays dans un désastre sans précédent qui pourrait rendre improbable son rétablissement et sa survie à long terme.

Dès le début, les dirigeants israéliens ont assimilé l’offensive du Hamas du 7 octobre contre Israël au 11 septembre, signalant leur volonté d’y répondre avec le même manque de souci pour la vie humaine et le droit international que celui que nous avons vu dans la soi-disant « guerre ». sur le terrorisme. » de l’Amérique.

L’invasion de l’Irak menée par les États-Unis – qui était une réponse directe aux attentats du 11 septembre – a été jugée illégale par le secrétaire général des Nations Unies de l’époque, Kofi Annan. Aujourd’hui, Israël a lancé sa propre guerre illégale en réponse à ses propres attentats du 11 septembre. Contrairement à toutes les règles du droit international, il a collectivement sanctionné les Palestiniens de Gaza pour les activités du Hamas.

Il est clair qu’Israël n’a rien appris des innombrables inexactitudes commises par les États-Unis d’Amérique et des innombrables actes répréhensibles qu’ils ont commis dans leurs efforts pour venger le 11 septembre. Tout comme les États-Unis d’Amérique, Israël est déterminé à verser autant de sang que possible, mais il n’est pas intéressé à s’attaquer aux causes profondes du différend et à arrêter le cycle de la coercition.

Si Israël reste sur cette voie et provoque un nouveau conflit multilatéral au Moyen-Orient, les conséquences pour les Israéliens, les Palestiniens, les autres pays de la région et le monde en général seraient inimaginables.

La communauté internationale doit agir, et elle doit agir immédiatement. Nous disposons d’un délai assez court pour garantir que nous ne répéterons pas les erreurs du passé et ne pousserons pas le Moyen-Orient, au-delà du cauchemar inimaginable de Gaza, dans une nouvelle période de destruction, de coercition et de souffrance insensée – un épisode au cours duquel de nombreux pays dans une zone ne pourra en aucun cas s’en remettre.

La première et la plus importante mesure que le monde devrait prendre pour empêcher une autre guerre massive dans la région est de mettre un terme aux atrocités commises par Israël contre les Palestiniens.

Le Moyen-Orient ne peut pas se permettre une autre guerre massive – mais il ne restera pas non plus les bras croisés plus longtemps face au bain de sang insensé des Palestiniens à Gaza.

N. B Les opinions exprimées dans cette publication sont personnelles et ne reflètent pas nécessairement la ligne journalistique d’Al Jazeera.

