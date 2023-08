Des militaires entraînés par les États-Unis lors de 12 coups d’État en Afrique

Sources : CLAE

La ceinture de coups d’État en Afrique traverse tout le continent, dans une ligne de six pays qui s’étend d’un océan à l’autre sur plus de 5 500 kilomètres et est devenue la plus longue bande de gouvernements militaires de la planète, où la démocratie a disparu et la diplomatie a perdu son attrait. lieu et statut.

Responsible Statecraft – du Quincy Institute aux États-Unis – a découvert qu’au moins 20 officiers africains formés et assistés par les États-Unis ont été impliqués dans 12 coups d’État en Afrique de l’Ouest et dans le Grand Sahel au cours de la soi-disant guerre contre le terrorisme. . La liste comprend des militaires du Burkina Faso (2014, 2015 et deux fois en 2022) ; Tchad (2021) ; Gambie (2014) ; Guinée (2021) ; Mali (2012, 2020, 2021) ; Mauritanie (2008) ; et Niger (2023).

Le fait qu’on en soit venu à croire que tous les conflits se résolvent par la guerre et les tensions économiques n’est qu’un témoignage de la pauvreté anthropologique de notre époque.

Le coup d’État militaire au Niger, en Afrique de l’Ouest, a renversé les derniers dominos d’une bande s’étendant de la Guinée à l’ouest jusqu’au Soudan à l’est, pays contrôlés par des juntes militaires arrivées au pouvoir au cours des deux dernières années. Le dernier dirigeant à tomber fut le Nigérien Mohamed Bazoum, un allié des États-Unis.

L’Union africaine a rejeté la vague de coups d’État après la prise du pouvoir par les forces militaires au Mali, au Tchad, en Guinée, au Soudan, au Burkina Faso et au Niger au cours des 18 derniers mois. Plusieurs coups d’État ont été menés par des officiers formés par les États-Unis dans le cadre d’une présence militaire croissante de ce pays dans cette région, à des activités terroristes sous prétexte de mener des actions antiterroristes.

Il s’agit d’une nouvelle forme d’impérialisme qui complète l’histoire du colonialisme français, explique Brittany Meché, professeure adjointe au Williams College. Certains coups d’État ont été célébrés dans les rues ; Cela indique que les révoltes armées sont devenues le dernier recours des personnes mécontentes des gouvernements qui ne les représentent pas correctement.

« Le contexte qui se crée entre la guerre contre le terrorisme menée par les États-Unis et l’obsession de la communauté internationale en général pour la sécurité place les solutions militaires aux problèmes politiques au centre, pour ne pas dire qu’elle les privilégie », souligne-t-il. Samar Al-Bulushi, sur le site Africa Is a Country.

Achille Mbembé, chercheur camerounais et professeur d’histoire et de sciences politiques à l’université du Witwatersrand à Johannesburg, estime que ces coups d’État sont l’expression d’un changement important. Il souligne que le cycle historique qui a commencé après la Seconde Guerre mondiale et qui a conduit à une décolonisation incomplète est désormais terminé.

« L’Afrique est sur le point d’entrer dans une autre période de son histoire, une période qui sera longue et apportera d’énormes changements. Quel sera le résultat ? Il est très difficile de le savoir à ce stade.

Mbembé indique que, sans aucun doute, certaines des décisions prises par la France après la colonisation se sont révélées désastreuses, en raison du rôle disproportionné joué par le complexe militaire et sécuritaire français, « qui a une vision phobique de l’Afrique dans laquelle il est perçu ». comme un continent à risque, qui présente des dangers à la fois pour lui-même et pour ses voisins européens. »

Il ajoute que ce tropisme martial a conduit à des choix politiques désastreux qui n’ont profité qu’aux forces du chaos et de la prédation. « Bien plus que l’épouvantail rouge russe ou chinois, ces options sont aujourd’hui responsables de la défaite morale, intellectuelle et politique de la France en Afrique », assène le Camerounais.

« À long terme, la priorité en Afrique doit être de démilitariser tous les aspects de la vie politique, économique, sociale et culturelle. Et pour y parvenir, il faut investir massivement dans la prévention des conflits, dans le renforcement des institutions de médiation et dans le dialogue civique et constitutionnel. Une démocratie durable ne s’enracinera pas avec les bazookas », déclare Mbembé.

Les États-Unis forment des putschistes

Au moins cinq dirigeants du dernier coup d’État au Niger ont reçu une formation américaine. Ils ont, à leur tour, nommé cinq membres des forces de sécurité nigériennes formés par les États-Unis pour servir de gouverneurs, selon le Département d’État. Interrogé, le Département d’État a déclaré qu’il n’avait pas la « capacité » de fournir les informations dont il dispose.

En plus de former des putschistes militaires en Afrique, d’autres efforts américains ont également échoué. Par exemple, les troupes ukrainiennes entraînées par les États-Unis et leurs alliés ont trébuché lors d’une contre-offensive tant attendue contre les forces russes, soulevant des questions sur l’utilité de cet entraînement.

De même, en 2021, une armée afghane créée, entraînée et armée par les États-Unis depuis 20 ans a été dissoute face à une offensive des talibans. En 2015, un effort de 500 millions de dollars du Pentagone pour former et équiper les rebelles syriens, prévu pour produire 15 000 soldats, n’en a totalisé que quelques dizaines avant d’être abandonné.

Un an plus tôt, une armée irakienne construite, entraînée et financée (à hauteur d’au moins 25 milliards de dollars) par les États-Unis avait été vaincue par les forces hétéroclites de l’État islamique.

Le nombre total de mutins entraînés par les États-Unis à travers l’Afrique depuis le 11 septembre pourrait bien être beaucoup plus élevé que ce que l’on sait, mais le Département d’État, qui suit les données sur les mutins américains, n’est pas disposé ou incapable de le fournir.

Oreilles sourdes

Elizabeth Shackelford, chercheuse principale au Chicago Global Affairs Council et auteur principal du rapport récemment publié « Less is More : A New Strategy for U.S. Security Assistance to Africa », a déclaré : « Si nous formons des personnes qui « mènent des actions antidémocratiques », coups d’État, nous devons nous poser davantage de questions sur comment et pourquoi cela se produit. »

« Si nous n’essayons même pas d’aller au fond des choses, nous faisons partie du problème. « Cela ne devrait pas seulement être sur notre radar, cela devrait être quelque chose que nous suivons intentionnellement », a-t-il ajouté. Le groupe de recherche de Shackleford note que la tendance des États-Unis à investir de l’argent dans les armées africaines abusives plutôt que de réaliser des investissements à long terme pour renforcer les institutions démocratiques, la bonne gouvernance et l’État de droit, a sapé les objectifs plus larges des États-Unis.

« La politique américaine en Afrique a depuis trop longtemps donné la priorité à la sécurité à court terme au détriment de la stabilité à long terme, en donnant la priorité à la fourniture d’une assistance militaire et sécuritaire », écrit Shackelford dans le nouveau rapport du Conseil de Chicago.

Il ajoute que « les partenariats et l’assistance militaire avec des pays antilibéraux et antidémocratiques n’ont apporté que peu ou pas d’améliorations durables en matière de sécurité et, dans de nombreux cas, ont conduit à une plus grande instabilité et à plus de violence en renforçant les capacités des forces de sécurité abusives.

* Sociologue et analyste international, codirecteur de l’Observatoire de la communication et de la démocratie et analyste principal du Centre latino-américain d’analyse stratégique (CLAE, www.estrategia.la )

Source : https://estrategia.la/2023/08/29/militares-entrenados-por-eeuu-en-12-golpes-de-estado-en-africa/