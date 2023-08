Des hommes politiques de Valeur: Ahmed Ould Daddah et Mohamed Ould Maouloud. Je salue le courage et le combat de ces deux hommes qui ont adhéré à une ligne claire depuis le début du processus démocratique dans notre pays et se sont battus pour un État mauritanien moderne avec pluralisme politique et respect de la loi.

J’y ajoute un troisième homme, Messaoud Boulkheir, un patriote qui a démontré son amour pour la patrie et s’est sacrifié pour elle à plus d’une occasion.

Ces deux hommes sont réalistes, après trente ans de lutte pacifique qui n’ont pas été couronnés de succès, ils veulent maintenant un changement de l’intérieur à travers le document consultatif qui a été récemment publié, lequel les lie jusqu’à présent avec le parti El Insaf au pouvoir, mais qui est ouvert aux autres partis et à tous ceux qui veulent.

L’opposition elle-même n’est pas une fin, mais un moyen d’atteindre des objectifs politiques liés aux intérêts du peuple et de la patrie. Si un plan particulier ne réussit pas, la première chose à faire est d’en chercher d’autres. Je suis surpris par ceux qui nient que ces deux dirigeants ont entamé un dialogue et une consultation avec le pouvoir en place au nom des mêmes objectifs qui sont leurs revendications depuis les années quatre-vingt-dix du siècle dernier. Où étaient ces critiques lorsque les élections ont été truquées en 1992 et que le président Maaouiya a été déclaré vainqueur, bien que tous les observateurs de l’époque aient dit qu’Ahmed Daddah était celui qui avait vraiment gagné, mais l’Intérieur a annoncé le contraire, et où étaient ces critiques lorsque les deux hommes ont été insultés, emprisonnés et maltraités ?

Les peuples et les intellectuels du monde en développement ont parfois une mémoire trop courte, malheureusement, et ces deux hommes avec Messaoud ont une légitimité et une compétence historiques et politiques qui les qualifient pour trouver des alternatives au conflit traditionnel de loyauté et d’opposition.

J’appelle le parti Tawassoul et l’Alliance populaire Progressiste à les soutenir dans leur entreprise actuelle, acceptée par le président de la République pour un changement constructif et responsable, que nous espérons qu’ils réussiront avec leurs partenaires afin que la patrie puisse vivre avec tous ses enfants…

Un week-end amusant pour vous tous…

Seyid Cheikh