APP : la révolution populaire en cours fait peur au régime, selon Messaoud Boulkheir

Dimanche 7 mai, l’Alliance populaire progressiste (APP) a organisé un rassemblement de masse à côté du CFPP et de la mosquée marocaine de la capitale.

Le président Messaoud Boulkheir maintenait encore en vie, comme il l’a déclaré le 13 mars, la préparation de la révolution de masse a fini de créer panique au pouvoir et à son gouvernement. Et pour cause, ajoute le Tribun, le Premier ministre et les membres de son gouvernement n’ont pas eu de chance. Ils devraient se taire, a-t-il déploré.

Pour le Président Messaoud, ces menaces et intimidations sont inacceptables et incompatibles avec les exigences d'une démocratie, car elles visent à influencer le choix des électeurs.

Ces menaces et intimidations démontrent également que le gouvernement craint les résultats du scrutin du 13 mai. Mais ce n’est pas grave, le gouvernement assumera la responsabilité de ses propres erreurs, le peuple a soif de changement, et comme dans le Loup et l’Agneau de la Fontaine, le gouvernement paiera pour son imprudence.

Poursuivant son propos, il ramène le point à la maison. « Les responsables du pouvoir ne se soucient que de leur portefeuille, de leurs proches et de la manière de maintenir un système d’exclusion et de marginalisation. Si quelqu’un d’autre, vous ne devriez voter que pour les candidats de l’APP et l’opposition », s’interroge Messaoud et d’ajouter : « Seuls les candidats de notre parti peuvent sortir la Mauritanie de l’impasse actuelle, ils ont participé aux élections pour défendre l’unité nationale et la cohésion sociale, soutenir les pauvres et établir la justice et l’équité dans le pays. N’oubliez pas qu’il n’y a rien de nouveau à ce que l’APP donne la priorité aux intérêts de la Mauritanie.

Les différentes têtes de liste du parti ont pris la parole pour d’abord saluer et remercier leur président, et louer ensuite son engagement, des décennies durant, pour la Mauritanie. Ils ont ensuite fustigé les sorties malencontreuses des membres du gouvernement, ce qui pour eux ne rassurent pas les citoyens sur les opérations de vote et donc sur leurs résultats. Ils ont tous appelé les Mauritaniens à barrer le chemin au parti INSAF et donc à son gouvernement.

Avec le Calame