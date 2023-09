Démarrage des travaux de construction de trois tribunaux en Mauritanie.

Le 26 Septembre 2023, s’est tenue la cérémonie de démarrage des travaux et la pose de la première pierre des projets de construction du tribunal de la wilaya de Nouakchott Sud, du tribunal de la moughataa d’El Mina et du tribunal de la moughataa de Boutilimit.

Lors de la cérémonie, Son Excellence Monsieur Mohamed Mahmoud Ould Cheikh Abdallahi Bin Boya, Ministre de la Justice, ainsi que son excellence Monsieur Gwilym Jones, Ambassadeur de l’Union Européenne en Mauritanie, ont effectué la pose de la première pierre sur le site du projet du tribunal de la Wilaya de Nouakchott Sud.

Les projets de construction s’inscrivent dans le cadre de la composante infrastructures judiciaires du Programme d’Appui à la Réforme de la Justice en Mauritanie (PARJ), financée par l’Union européenne à hauteur de 4,5 millions d’euros et mis en œuvre par le bureau des Nations Unies pour les Services d’Appui aux Projets (UNOPS).

L’objectif du programme est de contribuer au renforcement de l’Etat de droit et au soutien du processus de réforme du système judiciaire. La composante infrastructure judiciaire travaille pour le renforcement des infrastructures judiciaires ciblées en Mauritanie pour améliorer l’efficacité de leur fonctionnement et garantir un meilleur accès des citoyens à la justice.

Équipe de presse et information de la Délégation de l’UE en Mauritanie

Source: UE en Mauritanie