Déclaration du parti El Insaf : »nous affirmons notre foi en notre justice »

Déclaration du parti El Insaf

Suite aux événements qui ont eu lieu hier après la mort de feu Omar Diop et d’aujourd’hui qui ont entraîné le décès de feu Mohammad Lemine Ould Samba, après nos condoléances aux familles des défunts, nous encourageons notre gouvernement et nos forces de sécurité dans leur travail pour maintenir la sécurité et la tranquillité de notre patrie, et nous affirmons notre foi en notre justice pour découvrir la vérité et la traiter conformément à la loi.

Nous appelons également les politiciens, les militants et les travailleurs des médias à être honnêtes, en particulier lorsqu’il s’agit de sécurité nationale et de tranquillité, car c’est la responsabilité de chaque citoyen loyal, et chacun doit rester à l’écart des calculs politiques étroits.