Précisions de la police sur les circonstances du décès de M. Diop

La Direction de la Sureté nationale a publié sur sa page des précisions concernant les circonstances de la mort du citoyen Omar Hamady Diop, où elle a annoncé :

» Hier, vers minuit, deux policiers qui patrouillaient dans le quartier de Sebkha ont remarqué un groupe de jeunes qui se disputaient et se battaient violemment.

En approchant du lieu de l’incident, il s’est avéré que le trio avait agressé leur quatrième compagnon, Omar Diop, qui était dans un état presque totalement inconscient à cause de psychotropes.

Deux agents ont réussi à le libérer, tandis que trois autres se sont enfuis en voiture avant que le soutien que les deux agents réclamaient du commissariat n’arrive.

Par la suite, Omar Diop a été conduit au commissariat de Sebkha sous escorte de policiers, où il a été arrêté pour enquête.

Vers deux heures du matin, la personne s’est plainte d’essoufflement et a été immédiatement transférée au Centre Hospitalier National pour examen et prescription par le médecin traitant.

Après un certain temps, son état physique a commencé à se détériorer et il était toujours à l’hôpital. Bien que le personnel médical ait administré des soins d’urgence, le destin est venu en premier et il est décédé pendant le processus de sauvetage.

Le tribunal de Nouakchott Ouest a immédiatement informé le procureur de sa présence et a commencé à superviser le processus d’autopsie effectué par le médecin légiste pour déterminer la cause du décès. »