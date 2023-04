Déclaration du Fonadh: cas Ould Meguett du parti El INSAF

Déclaration du Fonadh– Nous nous rappelons tous, de la tragédie que la Mauritanie a connue entre les années 86 et 93, avec de violations massives des Droits Humains caractérisées par des déportations, des exactions extrajudiciaires, tortures, viols, spoliations des terres agricoles et habitats……dont les principales victimes sont des populations noires de Mauritanie. Cette tragédie a porté gravement atteinte non seulement à l’mage du pays ; mais aussi et surtout à la cohabitation pacifique, à l’unité et à la cohésion Nationale.

Nous avions espéré, qu’après cette histoire sombre de notre pays, que les autorités nationales malgré tous les discours sur le renforcement de l’unité, la cohésion nationale n’allaient pas s’engager dans des initiatives allant dans le sens de remuer le couteau dans la plaie, qui fait souffrir encore une partie importante des citoyens.

A notre grande surprise, nous venons de prendre connaissance de la composition de certaines listes électorales sur lesquelles, des personnes présumées tortionnaires de militaires négro-africains dans les années 90, dont le Général à la retraite Mohamed Ould Meguett comme tête de listes aux législatives du parti INSAF.

Cette désignation, consacre aux yeux de toutes les personnes éprises de paix et de justice, l’impunité, le mépris des victimes, des ayants droits et de leurs familles.

Face à cette situation, le FONADH et ses organisations membres,

– dénoncent vigoureusement cette action de réhabilitation pour ne pas dire promotion d’un présumé tortionnaire pour siéger au sein d’une auguste institution comme l’Assemblée nationale.

– Interpelle le parti INSAF en particulier son président et son SG, afin de retirer cette candidature au fin du respecter la mémoire et la dignité de victimes innocentes.

– Appelle le peuple Mauritanien, les partis politiques et la société civile à lui barrer la route

Fait à Nouakchott, le 12 Avril 2023

Les organisations membres du FONADH signataires

– Association Mauritanienne des Droits de l’Homme (AMDH)

– Collectif des Rescapés Anciens Détenus Politiques Civils Torturés (CRADPOCIT)

– Collectif des Veuves

– Comité de Solidarité avec les Victimes des Violations des droits de l’homme (CSVVDH)

– Groupe d’Etudes et de Recherches sur la Démocratie et le Développement Economique et Social (GERDDES) en Mauritanie

– Ligue Africaine de Droits de l’Homme / Section Mauritanie

– Regroupement des Victimes des Evénements 89 -91 (REVE)

– SOS-Esclaves

– Association des Femmes Chefs de Familles (AFCF)

– Association Mauritanienne pour la Promotion de la Culture et de la Langue Sooninke (AMPCLS)

– Association pour la Renaissance du Pulaar en R.I.M (ARPRIM)

– Association pour la Promotion de la Langue Wolof en RIM (APROLAWORIM)

– Association d’Appui au Développement à la Base des Communautés (SALNDOU)

– Association pour le Développement Intègre de l’Enfant (APDE)

– Association pour le Renforcement de la Démocratie et l’Education Citoyenne (ARDEC)

– Ligue Mauritanienne des Droits de l’Homme(LMDH)

– Collectif des Anciens Fonctionnaires de la Police Victimes des Evénements de 1989

– Union Nationale des Rapatriés Mauritaniens du Sénégal (UNRMS)

– Association Mauritanienne pour la Promotion et l’Education des Filles (AMPEF)