Début des examens du B.E.P.C en Mauritanie

Au total 71.667 candidats dont 17.989 libres et 19.010 des écoles privées ont débuté ce mercredi les épreuves du brevet d’études du premier cycle du second degré (B.E.P.C) en Mauritanie.

Pendant 3 jours, 34.668 filles soit 59,63 % de l’effectif vont passer les épreuves avec les garçons dans 324 centres dont 74 à Nouakchott et 249 à l’intérieur du pays.

Sur le déroulement des premières épreuves, le ministre de l’Éducation nationale et de la Réforme du système éducatif, M. Brahim Vall Ould Mohamed Lemine a visité les collèges de Ryad 5 (Nouakchott sud), de Sebkha 1 (Nouakchott ouest) et de Teyarett (Nouakchott nord).

Au cours de ses différents déplacements, le ministre s’est informé sur les conditions dans lesquelles se passent l’examen et la méthodologie suivie dans le domaine de la surveillance.

M. Brahim Vall Ould Mohamed Lemine a également discuté avec les candidats au sujet des épreuves et leur compatibilité avec le programme de l’année scolaire.

Il a donné des instructions aux responsables des centres pour accorder toutes les facilités aux candidats et de prendre en compte leur situation à la lumière de ce qui est autorisé par les textes légaux régissant les examens.

Dans une déclaration à l’AMI, le ministre a précisé que le BEPC est un diplôme important puisqu’il permet aux élèves de commencer la phase préparatoire du B.A.C qui leur permet d’entrer à l’université. M. Brahim Vall Ould Mohamed Lemine a affirmé que l’État a mis en œuvre une réforme globale du système éducatif à travers la création de l’école républicaine dont les prestations ont touché tout le pays et dont l’efficacité a été prouvée au cours de sa première année.

Le ministre, qui était accompagné, au cours de cette visite, par les walis, le secrétaire général du ministère et le président de l’union des associations des parents d’élèves et des étudiants, a remercié tous ceux qui contribuent aux réussites des examens nationaux.