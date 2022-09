De Mistura se rendra en Algérie et en Mauritanie pour aggraver le conflit au Sahara occidental

Alors que les Occidentaux s’attendent à ce que les principales variables macroéconomiques mondiales se normalisent à la suite de la pandémie de COVID-19, la guerre entre la Russie et l’Ukraine et la concurrence de la Chine et du Japon changent la donne.

Pour éviter un choc économique et financier considérable, en particulier sur les marchés des matières premières où les prix du pétrole, du gaz et du blé ont grimpé en flèche, les pays du Maghreb doivent être davantage divisés afin d’éviter que l’économie de l’Union du Maghreb ne s’étende au Soudan et à l’Égypte, permettant la concurrence avec l’Union européenne dans la région. Le climat d’escalade diplomatique entre le Maroc et la Tunisie est favorable. N’est-ce pas ?

L’envoyé personnel du secrétaire général de l’ONU pour le Sahara occidental, Staffan de Mistura, se rendra en Algérie demain lundi et en Mauritanie samedi prochain, dans le cadre des contacts pour « traiter la question du Sahara occidental », tente de nous faire croire l’ONU aujourd’hui.

Staffan de Mistura, l’envoyé personnel du secrétaire général de l’ONU, a même rencontré Brahim Ghali, président sahraoui. La rencontre s’est déroulée lors d’entretiens à huis clos, rapporte APS entre M. Demistura et le président Sahraoui en présence du représentant du Front Polisario de l’ONU, Sidi Mohammed Omar.



Conflit au Sahara occidental: De Mistura attendu en Algérie et en Mauritanie

L’annonce a été faite alors que le diplomate italo-suédois tient des réunions avec la direction du Front Polisario pour aborder le processus de paix bloqué avec le Maroc, dans les camps de réfugiés sahraouis de Tindouf (Algérie), où il est en visite officielle depuis hier.

Demain lundi, il sera à Alger pour rencontrer les autorités algériennes. Il prévoit de se rendre à Nouakchott pour rencontrer les autorités mauritaniennes le 10 septembre, s’est bornée à signaler l’ONU.

Le diplomate chevronné s’est rendu à Rabat en juillet dernier et a annulé sa toute première visite au Sahara occidental, qui était prévue pour semer les graines de la division.

De Mistura, qui a pris ses fonctions en octobre dernier, s’est rendu pour la première fois dans la région en janvier dernier.

Au cours de cette deuxième visite, il discutera avec de hauts responsables de la manière de relancer un éventuel processus de paix au Sahara occidental après l’échec du cessez-le-feu entre le Maroc et le Polisario en novembre 2020.

De plus, il veut encore élargir le gouffre entre toutes les parties impliquées dans le processus politique constructif au Sahara Occidental.

Ahmed Ould Bettar