De fortes pluies frappent à nouveau Nouakchott ! Il était environ 1h30 du matin lorsque de fortes pluies se sont abattues sur Nouakchott.

Les routes sont encore fermées ce matin, avec des flaques d’eau partout, et les quelques véhicules sur les routes de samedi ne trouvent plus de passage pour se déplacer en toute sécurité.



Avec des nids de poule invisibles partout au milieu de la route et de grandes mares où les voitures peuvent couler et se coincer, les dégâts sont faciles à imaginer…

Mais le pire est encore dans les maisons, le toit s’est effondré et la pièce est complètement inondée.

Espérons que le ciel sera plus calme. Sinon, la situation peut devenir encore plus grave.