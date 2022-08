Une opération de distribution des vivres aux victimes de Nbeika

Une opération de distribution de dizaines de tonnes de vivres, de tentes, de couvertures, de nattes et une importante quantité de produits d’hygiène et de stérilisation au profit de 500 familles de la ville de N’beika (Tagant), victimes récemment des inondations, a débuté jeudi sous la supervision de la commissaire à la sécurité alimentaire (CSA), Mme Fatimetou Mint Khattry, en présence du wali du Tagant, M. Hadady M’Pali Yatéra et du délégué général de la sécurité civile et de la gestion des crises, le général Khatar Mohamed M’barek.

Dans une déclaration à l’AMI, la commissaire a rassuré les victimes des inondations sur l’ensemble du territoire national en général et celles de N’beika en particulier, que le gouvernement, sur instruction du Président de la République, Son Excellence Monsieur Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, interviendra à tout moment et en tout lieu en leur faveur.

Distribution des vivres dans le cadre de cette intervention d’urgence

La commissaire à la sécurité alimentaire a précisé que, dans le cadre de cette intervention d’urgence, le CSA a mobilisé des moyens dès le premier jour en coordination avec les autorités administratives afin de définir les besoins des victimes des inondations.

De son côté, le maire de la commune de Tamourt-Naj, M. Ahmed Ebdeh a salué, au nom des populations, l’effort gouvernemental visant le soutien des populations de N’béka avant de louer l’intervention du CSA.

Pour leur les deux députés El Yekheir Yeslem et Ahmed Vall Sid’El Moctar ont, quant à eux, loué les efforts du gouvernement visant à soutenir les habitants de N’beika avant de saluer la rapidité de l’intervention.

La commissaire avait auparavant tenu une réunion avec les autorités administratives, sécuritaires et les élus de la moughataa de Moudjéria consacrée à l’examen de la situation des populations de la moughataa et aux mesures susceptibles d’atténuer les conséquences des inondations.

La cérémonie s’est déroulée en présence du hakem de la moughataa de Moudjéria, M. Sagho Amadou Abdoulay.

Source : AMI

En marge de cette opération de distribution, une autre sous la supervision du Secrétaire Exécutif en charge de la Promotion de la Santé et du Travail Social, l’ingénieur : Oum El Khairy Mint Khalifa, une opération de secours organisée par le Parti Insaf a été lancée pour les villes touchées par les inondations (vidéo)