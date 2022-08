Inondation : L’Armée conduit des opérations de sauvetage

Inondation : L’Armée nationale conduit des opérations de sauvetage

Des éléments du Centre national d’entraînements des commandos ont conduit des interventions au profit de des populations sinistrées de N’Beïka, suite à l‘inondation, qui ont affecté des zones d’habitation et bloqué la route reliant N’Beïka et Tidjikja, la capitale de la wilaya.

Dans le cadre de la participation de l’Armée nationale à la réponse aux catastrophes naturelles et aux situations humanitaires, et en réponse à l’appel de détresse lancé par les habitants, les élus locaux et les autorités administratives de la ville de N’Beïka, chef-lieu de la commune de Tamourt Enaaj, des unités de l’Armée nationale ont lancé, au cours des deux derniers jours, des opérations de sauvetage et de sécurisation des habitants de cette ville.

C’est ainsi que les personnes sinistrées ont été évacuées vers des zones sûres, tout en leur prodiguant le soutien et les soins nécessaires.