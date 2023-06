De Cordoue à Paris : la diplomatie proactive de Ghazouani

La Mauritanie du président Ghazouani est différente, à bien des égards, de celle qui avait cours avant août 2019. A plusieurs points de vue dont nous ne retiendrons, comme preuve, actualité oblige, que cette diplomatie proactive – productive, diront certains – qui permet à Nouakchott d’engranger de précieux points lui permettant de faire luire encore plus son aura au plan international.

Présent en Espagne auprès de têtes couronnées comme le Roi d’Espagne Felipe VI et le Roi de Jordanie Abdallah II, ainsi que plusieurs chefs d’Etat et de gouvernements, le président de la République Monsieur Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani a prouvé, une fois de plus, que son charisme et son entregent ainsi que sa vaste culture en imposent à tous ceux qu’il rencontre à chaque déplacement. Et c’est tout bénéfice pour la Mauritanie.

Car, on le sait en ces moments troubles, les bonnes relations se fructifient. Elles génèrent ces financements et cette aide précieuse dont tout pays en développement a besoin pour faire fonctionner son économie et assurer le bien-être des citoyens.

A Paris, le président de la République assistera à un Pacte pour une nouvelle vision du financement lancé par Emmanuel pour initier un cycle de discussions autour des questions de financement.

La Mauritanie joue désormais dans la cour des Grands.

Rien ne peut se faire sans la chine qui détient à elle seule la moitié de la dette de l’Afrique. La Mauritanie étant un partenaire privilégié de Pékin et Ould Ghazouani ayant toujours milité pour l’annulation de la dette africaine non pour un moratoire qui ne fait que retarder le drame, l’on comprend donc la signification du rôle que Nouakchott peut jouer pour entamer ce nouveau cycle de négociations.

Les organisateurs français de cette importante rencontre à laquelle prennent part plus de 300 États, Organisations internationales et Représentants de la société civile (100 chefs d’Etat et de gouvernements invités, 70 partenaires du secteur privé

et philanthropes, 120 Ong, 40 organisations internationales), verra le président de la République Monsieur Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani s’exprimer sur la Grande Muraille Verte dont le siège est à Nouakchott au cours de l’une des 6 tables rondes et des 50 évènements parallèles prévus. Une preuve de plus que la Mauritanie de Ghazouani, malgré son statut de pays en développement, joue désormais dans la cour des Grands.

Agence Al Wiam El Watani