La #Chine est prête à travailler avec la #Mauritanie pour promouvoir la coopération bilatérale amicale à des niveaux supérieurs, a déclaré le président chinois #XiJinping à Riyad, en #Arabie Saoudite vendredi lors de sa rencontre avec le président mauritanien Mohamed Ould Ghazouani. #XiDiplomatie

Notant que la Chine et la Mauritanie ont une profonde amitié traditionnelle, a déclaré Xi ces dernières années, les relations des deux pays ont maintenu un développement sain et stable, avec leur confiance mutuelle politique consolidée, la coopération pratique approfondie, et les échanges culturels et entre personnes renforcés.

