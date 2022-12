Le Président Ghazouani rencontre Xi Jinping

Dans la matinée du 9 décembre, heure locale, le président Ghazouani a rencontrè le président chinois, Xi Jinping à Riyad.

Xi Jinping a souligné que l’amitié traditionnelle entre la Chine et la Mauritanie est profonde. Ces dernières années, les relations Chine-Mauritanie ont maintenu un développement sain et stable, avec une solide confiance politique mutuelle, une coopération approfondie et des échanges culturels et interpersonnels étroits.

La Chine soutient fermement la Mauritanie dans la poursuite d’une voie de développement adaptée à ses propres conditions nationales, s’oppose aux forces extérieures qui s’ingèrent dans les affaires intérieures de la Mauritanie et apprécie le soutien clair de la Mauritanie à la Chine sur les questions liées à Taïwan, Hong Kong, Xinjiang et les droits de l’homme. La Chine est disposée à travailler avec la Mauritanie pour pousser les relations de coopération amicale à un niveau supérieur.

Xi Jinping a souligné qu’au fil des ans, la Chine a aidé la Mauritanie à mettre en place des routes, des ponts, des hôpitaux et d’autres projets majeurs qui profitent aux moyens de subsistance de la population. La Chine continuera d’encourager les entreprises chinoises à participer activement aux secteurs de l’énergie, de la pêche, des mines, des infrastructures et autres de la Mauritanie au profit du peuple mauritanien. La Chine maintient son aspiration initiale pour les pays arabes et les autres pays en développement, et est disposée à travailler avec les pays arabes, y compris la Mauritanie, pour construire une communauté sino-arabe de destin pour la nouvelle ère et créer conjointement un nouvel avenir pour le développement des relations de la Chine. et des pays arabes. La Mauritanie est également un témoin, un participant et un contributeur important de la coopération commune sino-africaine. La Chine est disposée à travailler avec la Mauritanie pour construire une communauté de destin sino-africaine dans la nouvelle ère.

M. Mohamed Ould El Ghazouani a déclaré à son tour que les relations Mauritanie-Chine se sont développées solidement et que la coopération dans divers domaines a obtenu des résultats positifs. Le parti Mao a toujours fermement adhéré à la politique d’une seule Chine. Le principe d’une seule Chine est une ligne rouge importante à laquelle le parti communiste adhère et continuera de s’y tenir fermement. Il continuera également à soutenir fermement la position de la Chine sur les questions des droits de l’homme et s’opposera résolument à toute force s’ingérant dans les affaires intérieures de la Chine au nom des droits de l’homme. Merci à la Chine pour avoir fourni diverses aides importantes à la Mauritanie pendant longtemps. De nombreuses installations et projets importants fournies par la Chine, y compris l’équipe médicale en Mauritanie, ont bénéficié comme moyens de subsistance aux populations et ont stimulé le développement économique et social local. La Mauritanie espère maintenir des échanges de haut niveau avec la Chine, tirer des enseignements de l’expérience réussie de la Chine dans la gouvernance du pays et étendre et approfondir continuellement la coopération dans divers domaines. La Chine est un ami et un partenaire de tout le monde arabe, et la convocation du premier sommet arabo-chinois arrive à un moment opportun, qui aura certainement un impact important et positif sur le monde arabe et le monde entier.

Le Président de la République, Son Excellence Monsieur Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, est arrivé, hier jeudi, à Riyad, où il prendra part, aujourd’hui vendredi, aux travaux du sommet pays arabes-Chine.

A l’aéroport international du roi Khaled à Riyad, le Président de la République a été accueilli par son altesse royale l’Emir Mohamed Ben Abderrahmane Ben Abdelaziz, Emir adjoint de la Région de Riyad, SEM. Sidi Ali Sidi Ali, ambassadeur de Mauritanie et le staff de l’ambassade dans ce pays frère.