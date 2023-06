Le président de la République rencontre le roi de Jordanie

Le président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh Ghazouani, a rencontré mardi Sa Majesté le roi Abdallah II de Jordanie en marge de la réunion du processus d’Aqaba à Cordoue, en Espagne.

Les entretiens ont porté sur les relations fraternelles et les voies et moyens de renforcer la coopération bilatérale entre les deux pays frères.

Du côté mauritanien présent à la rencontre, le ministre des Affaires étrangères Mohamed Salem Ould Merzoug, le directeur de cabinet du président de la République Ismail Ould Cheikh Ahmed, l’ambassadeur de Mauritanie en Espagne Kane Boubacar, du côté jordanien, Le ministre des Affaires étrangères Ayman Safadi et l’ambassadeur de Jordanie à Madrid.