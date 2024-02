Crise migratoire. Marlaska a nié au Sénat un « effet d’appel » des migrants

« Les messages de haine et les crimes haineux frappent directement le cœur de notre société et perturbent notre coexistence » a affirmé le ministre de l’Intérieur, Fernando Grande-Marlaska.

Pour couronner le tout, Marlaska parle de la « grande solution » du gouvernement : demain, jeudi, Pedro Sánchez se rendra en Mauritanie et obtiendra des « résultats importants » pour lutter contre l’immigration irrégulière, « sauver des vies » et favoriser l’arrivée de personnes dans une « manière légale, sûre et ordonnée.

Le ministre de l’Intérieur, Fernando Grande-Marlaska, sans crainte ni honte, a nié mercredi au Sénat un « effet d’appel » des migrants et a demandé d’éviter les « messages alarmistes » qui « peuvent générer de la haine ».