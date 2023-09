Coopération : promouvoir les activités économiques algéro-mauritaniennes

La délégation ministérielle de la République algérienne démocratique populaire sœur, composée du ministre des Finances, M. Aziz Faid, et du ministre du Commerce et de la Promotion des exportations, M. Teyib Zitouni a exhorté mercredi, avec leurs homologues mauritaniens, à renforcer les relations bilatérales entre Nouakchott et Alger.

Les ministres ont déclaré que les relations mauritano-algériennes sont » profondes et distinguées » à différents niveaux, appelant à s’appuyer sur les relations existantes, à renforcer les liens de coopération entre les deux pays amis, ainsi qu’à intensifier les réunions économiques et commerciales mauritano-algériennes.

Ils ont souligné au cours d’une conférence de presse que les opportunités sont disponibles pour renforcer la coopération économique et commerciale et élargir les horizons de coopération dans divers secteurs, en particulier la formation professionnelle, le transport, l’équipement, la santé et l’éducation.

Ils ont salué la volonté politique affichée de haut niveau et les efforts fournis par son excellence, SEM Mohamed Ben Attou, ambassadeur d’Algérie en Mauritanie pour consolider les relations fraternelles entre les deux pays, appelant à tirer parti des opportunités commerciales et industrielles dans divers domaines et à promouvoir les activités économiques pour les hisser au même niveau que les activités politiques.

Il est à noter que cette conférence de presse s’est tenue suite à une foire permanente des produits algériiens et à l’inauguration d’une première banque algérienne supervisée par le ministre algérien des Finances, Laaziz Faid et le ministre algérien du Commerce et de la Promotion des exportations, Tayeb Zitouni, aux côtés du ministre des Finances, Isselmou Ould Mohamed M’Bady et celui du Commerce, de l’Industrie, de l’Artisanat et du Tourisme, Lemrabott Ould Bennahi, du gouverneur de la Banque centrale mauritanienne, Mohamed Lemine Ould Dhehbi et du président de l’Union nationale du patronat mauritanien, Mohamed Zine El Abidine Ould Cheikh Ahmed, en présence de l’ambassadeur d’Algérie en Mauritanie, Mohamed Ben Attou.