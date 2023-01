Coopération : envoi de 10 mille tonnes de produits divers vers la Mauritanie

Commerce : envoi de 10 mille tonnes de produits divers vers la Mauritanie

Alors que la Foire de la production algérienne à Nouakchott n’a pas encore pris fin, nous apprenons qu’un navire transportant 10 mille tonnes de produits divers se dirigera le 28 du mois de janvier 2023 vers la Mauritanie. C’est le quatrième navire depuis 2022 qui se dirige vers la Mauritanie transportant des produits algériens mais, cette fois, c’est un autre navire qui est utilisé, le Titteri car jaugeant 3000 tonnes de plus que celui qui a été utilisé jusque-là, le Gouraya. Ce changement a été rendu obligatoire à cause de l’augmentation du volume des produits devant être expédiés vers la Mauritanie et se composant de matériaux de construction, de dérivés pétroliers, de produits pharmaceutiques ainsi que des produits alimentaires.

En outre, et selon certaines sources proches de la compagnie maritime algérienne, l’ajout d’un deuxième navire pour le transport de produits algériens vers la Mauritanie est très probable vu la forte demande enregistrée dans ce pays frère et, surtout, l’exigence de rapidité dans les livraisons.

Ainsi, la nouvelle politique commerciale menée par l’Algérie donne déjà ses fruits, d’autant plus que l’intense activité menée par le ministre du commerce et de la promotion des exportations, Pr Kamel Rezig, qui mène campagne pour faire connaitre les produits algériens s’avère concluante.

Pour rappel, plusieurs accords et contrats ont été signés lors de la foire de la production algérienne qui se déroule actuellement à Khartoum et où les produits algériens ont reçu un très bon accueil, la preuve en est que 80% de ceux qui étaient exposés ont été vendus au deuxième jour de l’inauguration de cette foire.

Tahar Mansour

lapatrienews