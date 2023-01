Ouverture d’une exposition de produits algériens à Nouakchott

Le Ministre du Commerce, de l’Industrie, de l’Artisanat et du Tourisme, M. Lemrabott Ould Bennahi, a supervisé jeudi à Nouakchott, en compagnie du ministre algérien du Commerce et de la Promotion des Exportations, M. Kamel Rezig, l’ouverture d’une exposition de produits algériens.

Cette exposition vise à renforcer la coopération économique entre la Mauritanie et la République Algérienne Démocratique et Populaire.

Cette exposition s’inscrit dans le cadre du développement des échanges commerciaux entre les deux pays, comme en témoigne la poursuite du travail conjoint entre leurs acteurs économiques, a affirmé le ministre Ould Bennahi, appelant les investisseurs des deux États frères à tirer profiter des facilités accordées par le Code national des investissements.

La Mauritanie et l’Algérie entretiennent des relations distinguées fondées sur la fraternité, le bon voisinage et la communauté de destin, a-t-il ajouté, disant que ces liens se renforcent et se développent, sous l’impulsion des deux dirigeants des deux pays frères, Son Excellence le Président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, et son frère, Son Excellence le Président algérien M. Abdelmadjid Teboune.

Ce type d’activités économiques constitue un carrefour d’échanges et de coopération économique régionale, une opportunité de valorisation des capacités productives acquises dans plusieurs domaines et un pont de communication pour un échange commercial gagnant-gagnant, a affirmé pour sa part le ministre algérien, selon lequel, cette exposition permettra d’atteindre les objectifs souhaités et sera l’occasion de consolider les relations de coopération entre l’Algérie et la Mauritanie et de les hisser au niveau de fraternité et d’amitié qui unit les deux États frères.

Cette rencontre entre les hommes d’affaires des deux pays intervient à un moment où la Mauritanie connaît un développement rapide et un essor économique, dans un contexte social qui stimule l’investissement, a indiqué, quant à lui, le président de l’Union nationale du patronat mauritanien, M. Zeine El Abidine Ould Cheikh Ahmed.

La Mauritanie dispose d’opportunités d’investissement prometteuses qui en font une destination pour les grandes sociétés internationales, notamment dans les domaines de l’énergie, des mines et de l’agriculture, a-t-il ajouté.

En signant le protocole de coopération, les conditions de confiance pour soutenir les efforts déployés par les deux gouvernements ont été créées, a indiqué pour sa part, le président du Conseil du renouveau économique algérien (CREA), Kamel Moula, selon qui, l’ouverture de la ligne maritime Nouakchott-Dakar, ainsi que d’une succursale bancaire algérienne à Nouakchott, permettront de poser des jalons solides en vue de renforcer le corridor économique entre les deux pays et plus efficacement pour la zone africaine de libre-échange.

Les deux ministres ont effectué par la suite une visite dans les différents pavillons de l’exposition, où ils ont reçu des explications détaillées sur les produits les plus importants exposés.

Le Ministre du Commerce, de l’Industrie, de l’Artisanat et du Tourisme, a fait au terme de cette visite, une déclaration, dans laquelle, il a mis en exergue l’importance de ces produits exposés, soulignant la dynamique que les sociétés auront sur l’économie nationale.

Cette exposition d’une grande importance sur le plan économique pour les deux pays est la première du genre hors de l’Algérie, a déclaré quant à lui, le ministre algérien.

Un protocole de coopération a été signé entre le président du patronat mauritanien et le président du Conseil du renouveau économique algérien.

Avec AMI