Convois et marches de soutien politique pour la cause palestinienne

L’inébranlable patriarcat palestinien a toujours été et continuera d’être une blessure dans les corps des pays arabes et islamiques, mais aussi une douleur persistante et intense dans le cœur et la conscience de chaque Arabe et musulman.

Chaque centimètre carré de sa terre précieuse et parfumée rejette le colonialisme, la conquête et l’humiliation , et nous la soutenons, elle et son peuple courageux et déterminé, dans tous leurs droits, et pour sa juste cause, nous soutenons et soutenons tous les peuples libres de ce monde, les gens qui rejetons l’injustice, l’occupation, l’oppression et la privation de liberté…

L’empressement de Son Excellence le président du Parti El Insaf, Mohamed Maelainine Ould Eyih, à diriger des convois et des marches de soutien politique et moral, découle d’un soutien sincère et d’un dévouement à la cause, et de l’incarnation d’une ligne politique ferme dans le discours de notre parti, et en pleine harmonie avec la vision et les orientations de la référence de notre parti, Son Excellence Mohamed Ould Cheikh Ghazouani, qui cherche principalement à continuer à soutenir la sécurité et la stabilité…

Victoire pour la Palestine

M.0.H

traduit de l’arabe par Rapide info