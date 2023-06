Convocation de l’Assemblée, le19 juin pour l’élection des membres

Convocation de l’Assemblée nationale le 19 juin pour l’élection de son président et des membres de son bureau

La Présidence de la République a annoncé par décret en date de ce jour que l’Assemblée nationale issue des élections législatives organisées les 13 et 27 mai 2023 est convoqué en session extraordinaire le lundi 19 juin 2023 à 10 H en vue d’élire le président et les membres du bureau de l’Assemblée.

Pour rappel, le mandat des députés prendra fin en août prochain, mais un accord entre différentes forces politiques a documenté des élections anticipées pour éviter la saison des pluies lorsque certaines zones deviennent inaccessibles. Le ministre de l’Intérieur Mohammad Ahmed Ould Mohamaed Lemine a annoncé des élections le 13 mai à l’issue d’une réunion ministérielle spéciale, lesquelles ont connu une participation massive malgré quelques irrégularités mais qui n’influent pas sur le résultat . Le nombre de députés est passé de 157 à 176 lors des ces élections.

Le parti au pouvoir du président Mohammad Ould Cheikh Ghazouani dispose désormais d’une confortable majorité. Il devra faire face à une opposition divisée à un an de la présidentielle.