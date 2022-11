Conseil des ministres du mercredi 16 novembre 2022: communiqué.

Le Conseil des ministres approuve un projet de décret pour consacrer une journée nationale à l’École républicaine

Le Conseil des ministres s’est réuni le mercredi 16 novembre 2022, sous la présidence de Son Excellence Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, Président de la République.

Il a examiné et approuvé le projet de loi autorisant la ratification de la constitution et de la convention de l’Union Africaine des Télécommunications (le CAP, décembre 1999, révisées à Hararé en juillet 2014).

L’Union Africaine des Télécommunications (UAT) compte actuellement 49 Etats membres, dont la Mauritanie est membre fondateur, et 54 membres associés de l’intérieur et de l’extérieur du continent Africain.

Les plénipotentiaires des Gouvernements des Etats membres de l’UAT réunis en session extraordinaire à Hararé, Zimbabwe les 9 et 10 juillet 2014, ont amendé et signé la présente Constitution et Convention.

Notre pays étant membre de cette organisation, et n’ayant pas encore signé la dernière version amendée de la convention et de la constitution, signée en 2014, le présent projet de loi vise à les ratifier.

Le Conseil a également examiné et adopté les projets de décrets suivants :

-Projet de décret instituant et célébrant le 30 octobre comme Journée Nationale de l’École Républicaine.

Le projet de décret vise à instaurer la journée du 30 octobre de chaque année comme Journée Nationale de l’École Républicaine, célébrée annuellement sur toute l’étendue du territoire national, dans toutes les wilayas et les Moughataas. Les cérémonies de commémoration de cette journée nationale seront l’occasion d’honorer les personnalités et les institutions qui ont contribué dans la réussite de l’École Républicaine et dans sa pérennisation.

-Projet de décret portant approbation et déclaration d’utilité publique le plan de lotissement de la nouvelle ville de Magha (Regroupement de Magha, Commune de Guelleur, Moughataa de Barkéol, Wilaya de l’Assaba).

Ce lotissement, qui couvre une superficie de 325 hectares, vise à renforcer les efforts des pouvoirs publics dans le domaine de regroupement des localités. Il facilitera l’accès des populations aux différents services et réseaux, tout en créant un cadre urbain adéquat moderne répondant aux normes urbanistiques et garantissant la quiétude et la sécurité.

-Projet de décret portant approbation et déclaration d’utilité publique le plan de lotissement de la nouvelle ville El ATF (Regroupement d’El ATF, Commune de Tifunde Civé, Moughataa de Kaédi, Wilaya du Gorgol).

Ce lotissement, qui couvre une superficie de 97 hectares, vise à renforcer les efforts des pouvoirs publics dans le domaine de regroupement des localités. Il facilitera l’accès des populations aux différents services et réseaux, tout en créant un cadre urbain adéquat et moderne, répondant aux normes urbanistiques, et garantissant la quiétude et la sécurité.

Le Ministre des Affaires Etrangères, de la Coopération et des Mauritaniens de l’Extérieur a présenté une communication relative à la situation internationale.

Le Ministre de la Défense Nationale, Ministre de l’Intérieur et de la Décentralisation par Intérim a présenté une communication relative à la situation intérieure.

Le Ministre de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Relations avec le Parlement a présenté une communication portant sur la création d’un nouveau Festival culturel dénommé Festival Culturel de Djowol.

Cette communication s’inscrit dans le cadre des efforts du gouvernement pour traduire dans les faits la politique culturelle capable de renforcer et accompagner la croissance du pays et son développement culturel, social et économique. C’est ainsi que le Gouvernement tient à encourager la diversité et à mettre en valeur le rayonnement religieux, spirituel et culturel des wilayas situées sur la vallée, qui se caractérisent par une spécificité historique fondée sur la fraternité, la cohésion et de bon voisinage.

Ainsi, la création de ce festival vise principalement, entre autres, à faire la lumière sur les trésors patrimoniaux, héritage de générations d’érudits et héros tels que Thierno Souleymane Ball, Cheikh Oumar Tall, EL-Hadj Mahmoud Ba et d’autres qui ont écrit l’histoire de la sous-région, en reconnaissance du rôle joué par ceux-ci. Ce festival contribuera également au renouveau culturel et économique de ces wilayas.

Le Ministre de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Relations avec le Parlement a fait le point sur les préparatifs de la semaine nationale de la culture, de la jeunesse et du sport scolaire, qui se déroulera du 18 au 22 novembre 2022, sur toute l’étendue du territoire national. Cette semaine vise à valoriser la culture nationale dans sa diversité, et à promouvoir la jeunesse et le sport, conformément au Programme de Son Excellence Monsieur le Président de la République « Mes engagements ».

La semaine de la culture, de la jeunesse et du sport scolaire permettra d’insuffler une nouvelle dynamique chez les jeunes des différentes wilayas du pays, et de les mobiliser sur les questions d’actualité telles que l’importance de l’Ecole Républicaine, la promotion de l’agriculture, la citoyenneté, la culture de la paix et de la cohésion sociale.

Elle permettra également d’instaurer et d’encourager la culture du volontariat chez les élèves des établissements scolaires, dans un cadre propice pour la communication, l’échange et la discussion.

Enfin, le conseil a pris les mesures individuelles suivantes :

Ministère des Finances

Chargé de Mission :

‐ Teyeb Ould Moine, titulaire d’un Master en Finances/Contrôle

Ministère de l’Education Nationale et de la Réforme du Système Educatif

Administration Centrale

Direction des Affaires Administratives et Financières

Directrice : Al Kahla Sidi Aghjeil, Institutrice, précédemment Conseillère Technique chargée de l’éducation fondamentale.