Le Président de la République, l’école républicaine et nous !

Mercredi soir, le Président de la République, Son Excellence Monsieur Mohamed Ould Cheikh El Gazouani, a supervisé l’organisation de la journée de l’éducation au Centre International de Conférences à Nouakchott, sous le thème : « L’Ecole de la République, Un projet tout pour tous et par tous ». L’organisation de la journée, qui invitait cette année les écoles supérieures, intervient après un certain nombre d’étapes importantes susceptibles d’améliorer les performances de notre système éducatif, notamment à travers la promulgation de la loi d’orientation du système éducatif, marquant le démarrage effectif de l’école républicaine et la rentrée scolaire.

Je vois que le moment est venu de réformer système éducatif et nous devons nous occuper immédiatement de nos énormes problèmes avec l’éducation si nous voulons qu’elle devienne ce qu’elle était censée être : une école républicaine.

L’éducation est une priorité absolue

L’éducation est une priorité absolue pour presque tous les pays, et la Mauritanie n’est pas différente.

Face à la situation actuelle, il existe une myriade de facteurs pour assurer l’existence d’un système éducatif le doit excellent et durable, Attirer les bonnes personnes dans le domaine de l’enseignement et permettre aux enseignants de devenir des enseignants pour offrir le meilleur niveau d’enseignement possible à chaque enfant.

Les témoignages indiquent que la compétence des enseignants est le principal moteur des différents niveaux d’enseignement et nous devons attirer les bonnes personnes dans le domaine de l’enseignement par une intense concurrence intense et une attractivité pour les diplômés.

En effet, il urge de déterminer les compétences appropriées pour cette profession, car un enseignant efficace et influent est indispensable d’autant plus qu’il qu’il possède un haut niveau de culture générale et une capacité de comprendre de gérer l’arithmétique et le vivre ensemble.

Alors que certains diront que ce choix est un luxe qu’aucun pays n’égale, la Mauritanie doit supporter ce fardeau, car je crois fermement qu’investir dans ces ressources est d’une importance primordiale dans nos efforts visant à améliorer notre système éducatif de manière pérenne.

La Mauritanie veut avoir une école républicaine qui ne stigmatise pas

Le tout nouveau ministère de l’Éducation devrait accorder une grande attention au niveau scolaire, aux candidats à la profession enseignante, ainsi que leurs compétences en communication et leur désir d’enseigner et fixer un test qui détermine le niveau des compétences du candidat en mathématique et en culture générale.

Un autre facteur important pour recruter des personnes qualifiées dans le domaine de l’enseignement est la fourniture d’un salaire attractif, la place de l’enseignant c’est quand le métier d’enseignant devient un métier valorisé.

La clé du succès est d’adopter un système qui combine un suivi et des interventions efficaces au niveau de l’école et au niveau individuel pour s’assurer que tous ont un excellent niveau d’enseignement, et bien que la mise en œuvre de cet objectif ne soit pas facile, mais c’est sans aucun doute un changement important, possible et nécessaire si la Mauritanie veut avoir une école républicaine qui ne stigmatise pas il faut que nous interprèterons un rôle influent dans la vie de nos enfants, par Allah faites que cette personne soit vous !

Ahmed Ould Bettar