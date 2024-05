Connexion bulgare : un doctorant de notre pays est candidat à la présidence de la Mauritanie.

Parmi les candidats à la présidence de la Mauritanie, il y a aussi une « connexion bulgare » – le Dr Hamidin Moktar Kane est un docteur en économie diplômé dans notre pays. Voir une déclaration d’urgence avec.

Monsieur Kane, quelle est votre relation avec la Bulgarie ?

J’ai fini à Sofia il y a 20 ans. J’ai obtenu mon diplôme en système économique en Bulgarie. C’est ainsi que j’ai appris le bulgare et que je suis tombé amoureux de votre pays.

Quels seront vos messages à vos électeurs lors de la campagne présidentielle ?

Ici, en Mauritanie, nous voulons l’identité nationale, nous voulons la justice. Ne pas donner le choix à certains et en laisser d’autres à la rue. Les problèmes économiques de mon pays ne sont pas résolus. La Mauritanie est un pays assez riche, mais sa prospérité vient de l’extérieur du pays. Il n’existe pas d’entreprises pour transformer, par exemple, les matières premières. La Mauritanie, par exemple, est l’un des pays les plus riches d’Afrique en matière de poisson, mais rien n’est fabriqué ici, toute la production est exportée. En plus, les disparités sociales sont assez énormes, il y a des assez riches et assez des pauvres. Je veux résoudre ce problème. La pauvreté est une chose désagréable. Les gens ici ne vivent pas bien, mais ils le pourraient.

Si vous êtes élu, travaillerez-vous pour une meilleure coopération entre la Bulgarie et la Mauritanie ? Dans quels domaines pouvons-nous coopérer ?

En pêche, prenons un exemple. Dans les années 1970, il y avait beaucoup de coopération positive. Également dans l’industrie minière. Nous avons beaucoup de matières premières, comme je l’ai partagé avec vous. Des spécialistes bulgares du secteur minier peuvent venir nous aider. Ainsi que dans la construction d’énormes projets d’infrastructures – routes, ponts.

J’imaginais la coopération dans le tourisme ?

Bien sûr, aussi dans le tourisme. S’ils le souhaitent, les Bulgares sont bien arrivés ici. La Mauritanie est assez riche en histoire dans la région. Nous avons d’anciennes villes nomades, vestiges d’anciennes civilisations. Les Bulgares peuvent nous rendre visite. Tous ceux qui viennent chez nous tombent amoureux de la Mauritanie. Les locaux sont des gens plutôt positifs, ils sont hospitaliers, nous accueillons l’excursionniste comme notre camarade.

Vous et nous sommes en campagne préélectorale. Mais nous avons des problèmes, comme celui d’acheter des votes. Avez-vous de tels problèmes ?

Apparemment, nous avons des problèmes similaires. C’est aussi un problème pour nous. Les votes sont achetés en masse. Prenons maintenant un exemple : tout l’appareil d’État travaille contre moi, car ma stratégie est claire et inattaquable. Les gens la reconnaissent. De plus, il possède un firmament vieux de 50 à 100 ans. Et jusqu’à présent en Mauritanie, personne n’a proposé une vision aussi visionnaire. Je vois l’avenir.

Quel est votre appel aux électeurs bulgares et mauritaniens ?

Ne pas accepter d’acheter leurs votes. Etre ferme. Soit vous voulez un changement, soit vous aurez ce que c’est maintenant. En Mauritanie, à l’heure actuelle, tout est corruption. C’est évident dans tous les domaines. Je veux lutter contre ça.

Vous avez obtenu votre diplôme en Bulgarie, vous parlez bulgare. Quand vous entendez Bulgarie, qu’est-ce qui vous vient à l’esprit ?

Mes années d’étudiant, sans doute. Les Bulgares sont des gens positifs. J’ai deux enfants qui vivent à Sofia et font des affaires à Sofia. Ils sont diplômés d’établissements d’enseignement supérieur en France, mais vivent actuellement en Bulgarie. Tous les deux ans, nous partons en vacances en Bulgarie – Varna, Burgas, Sunny Beach, nous aimons aussi Velingrad – nous y allons au Spa. Nos meilleurs amis sont à Plovdiv. Nous aimons les Bulgares, ce sont des gens positifs. Et votre nourriture est plutôt savoureuse. Cela doit être souligné.

Le 29 juin prochain, la Mauritanie organisera des élections présidentielles. L’un des principaux prétendants est l’actuel chef de l’Etat, Mohamed Ould Cheikh Ghazwani, qui brigue un deuxième et dernier mandat de cinq ans. Le pays est sur la voie d’une ouverture politique consécutive depuis 2019, lorsque le président de l’époque, Mohamed Ould Abdel Aziz, a démissionné. Sa décision représentait le premier transfert pacifique du pouvoir dans l’histoire du pays, ce qui était d’autant plus surprenant qu’il était lui-même arrivé au pouvoir après un coup d’État en 2008.

Depuis 1978, la Mauritanie a un long héritage de coups d’État militaires et de dirigeants autoritaires qui ont conduit à une succession de militaires ou soutenu par des départements gouvernementaux militaires. C’est à partir de ce point directeur que le pays a construit un système politique relativement plus pluraliste et coupable. Après l’élection présidentielle, l’attention se portera sur la question de savoir si ce pays de 4,5 millions d’habitants peut réserver le rythme du changement. Le système de représentation proportionnelle instauré lors des recensements nationaux, tribaux et parlementaires, reconnu en 2022, a renforcé la représentation des groupes minoritaires.

Bien que les différents partis d’opposition n’aient pas encore annoncé leurs candidats, l’un des candidats possibles est Biram Dah Abeid, un défenseur du concept anti-esclavagiste qui a été critiqué pour ses activités de propagande. En 2019, Abeid est resté à la deuxième place. Selon les spécialistes, il existe dans le pays un environnement médiatique relativement ouvert, même si les critiques à l’égard du parti au pouvoir peuvent constamment conduire à du harcèlement.

Source : euronewsbulgaria.com traduit par Rapide info.