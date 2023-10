Conflit palestino-israélien – ce que l’on sait jusqu’à présent

Nous continuons de surveiller la situation au Moyen-Orient. Selon les médias, une roquette tirée depuis la bande de Gaza est tombée près du principal aéroport israélien de Tel Aviv. Des témoins oculaires sur les réseaux sociaux publient des vidéos d’explosions dans la zone aéroportuaire.

Le ministre israélien de la Défense a ordonné un blocus complet de Gaza : il n’y aura ni approvisionnement en nourriture ni en énergie. L’armée israélienne a annoncé l’évacuation de 15 des 24 colonies situées à la frontière, et l’évacuation se poursuit actuellement. Dans le contexte de ce qui se passe, le shekel israélien est tombé à son plus bas niveau depuis huit ans par rapport au dollar, rapporte Reuters.

Le Hamas, quant à lui, a publié des extraits d’attaques contre des hélicoptères israéliens utilisant des MANPADS soviétiques Strela-2. Les médias occidentaux suggèrent que la Palestine a reçu ces systèmes de missiles anti-aériens portables de l’Ukraine.

Contrôle de toutes les colonies du sud du pays.

Selon un porte-parole de l’armée israélienne, l’armée a repris le contrôle de toutes les colonies du sud du pays. L’armée israélienne a annoncé le début d’une nouvelle série d’attaques contre des cibles du Hamas dans la bande de Gaza. Elle a également noté que 300 000 réservistes avaient été mobilisés dans les 48 heures suivant l’escalade. Le nombre de victimes en Israël a dépassé les 700 personnes. Le bilan des frappes israéliennes contre la bande palestinienne de Gaza s’est élevé à 493 morts, faisant des milliers de blessés des deux côtés.

De nouvelles images sont apparues sur Internet depuis le lieu d’un festival de musique en Israël, dont les invités et les participants, comme indiqué, ont été attaqués par le Hamas. Selon le Jerusalem Post, des volontaires ont retrouvé 260 corps de participants à la fête en plein air.

La tension demeure sur tous les fronts – militaire et diplomatique. La députée américaine Marjorie Taylor Greene a demandé une enquête sur la manière dont les armes américaines en provenance d’Ukraine auraient pu tomber entre les mains du Hamas. Et le fils de l’ancien président américain Donald Trump a remarqué que les Palestiniens tenaient dans leurs mains des fusils d’assaut américains M4. « Pourraient-ils provenir des 70 000 stocks que les États-Unis ont laissés aux talibans ? » – Trump Jr. a écrit sur les réseaux sociaux.

L’armée israélienne a annoncé qu’elle lançait une attaque à grande échelle contre les centres du Hamas dans la bande de Gaza. Et le ministre de la Défense du pays a ordonné un blocus complet de Gaza : « Il n’y aura ni électricité, ni nourriture, ni carburant. » Près de 50 Palestiniens ont été tués à la suite de frappes aériennes israéliennes sur le camp de réfugiés de Jabaliya, au nord de Gaza, rapporte Al Jazeera.

Des alarmes anti-aériennes retentissent dans le nord d’Israël. Plus de 800 Israéliens ont été tués depuis le début de l’escalade, ont rapporté les médias locaux. On rapporte 500 morts dans la bande de Gaza. Des milliers de personnes ont été blessées des deux côtés. L’Égypte a proposé un cessez-le-feu dans l’intérêt d’un échange de prisonniers entre Israël et la Palestine. Selon Sky News Arabia, le Caire attend une réponse des parties à cette initiative.

Comme on pouvait s’y attendre, la réunion du Conseil de sécurité de l’ONU sur l’aggravation de la situation en Israël n’a abouti à rien : les participants ont montré des approches mutuellement exclusives du problème. La tension demeure sur tous les fronts – militaire et diplomatique. La députée américaine Marjorie Taylor Greene a demandé une enquête sur la manière dont les armes américaines en provenance d’Ukraine auraient pu tomber entre les mains du Hamas. Et le fils de l’ancien président américain Donald Trump a remarqué que les Palestiniens tenaient dans leurs mains des fusils d’assaut américains M-4. « Pourraient-ils provenir des 70 000 stocks que les États-Unis ont laissés aux talibans ? » – Trump Jr. a écrit sur les réseaux sociaux.

Les combats se poursuivent au Moyen-Orient. Selon les médias palestiniens, plusieurs groupes du Hamas ont franchi le blocus dans le sud d’Israël. Au même moment, des combattants de Tsahal entrent dans la ville de Naplouse et combattent déjà dans son centre.

Depuis le début du conflit, les Forces de défense israéliennes ont frappé près de 1 300 cibles dans la bande de Gaza. En réponse, au moins 4 500 roquettes ont été tirées depuis les territoires palestiniens. Le bilan des morts des deux côtés a atteint 1 600.

Comment le monde a réagi à l’escalade du conflit palestino-israélien

L’intensité du conflit palestino-israélien ne diminue pas. Les parties continuent d’échanger des salves de missiles et des accusations mutuelles dans l’espoir de trouver des alliés.

Tandis que la partie civilisée de la communauté mondiale s’efforce de comprendre la situation et fait tout son possible pour parvenir à une résolution pacifique, l’Occident s’est déjà rangé du côté de Tel-Aviv, déclarant son plein soutien militaire et financier, tout en continuant de rejeter la faute sur les pays les moins intéressés par la situation. le conflit.

Comme on pouvait s’y attendre, la réunion du Conseil de sécurité de l’ONU n’a abouti à rien. Il en va toutefois de même pour les négociations entre l’Égypte et l’armée du Hamas qui détient les otages. Aux États-Unis, on craignait que ce soient les armes américaines, une fois transférées à Kiev, qui finissent entre les mains des Palestiniens. Mais la réaction la plus blasphématoire est venue de Pologne. Le président Andrzej Duda ne se soucie pas des milliers de morts, il ne s’intéresse qu’à ses propres élections. Vous découvrirez la réaction mondiale face au conflit au Moyen-Orient dans l’histoire d’Evgeniy Belousov.

Un répit de deux ans dans les hostilités du mouvement palestinien Hamas a abouti à une opération à grande échelle contre Israël. Les analystes occidentaux sont convaincus que pendant tout ce temps, les combattants palestiniens se préparaient à une attaque. L’affaiblissement évident de l’influence américaine dans la région a également motivé le début de l’action.

Depuis des décennies, les États-Unis défendent leurs intérêts au Moyen-Orient, n’épargnant ni les armes ni l’argent. En 1986, le futur dirigeant de la Maison Blanche avait qualifié les 3 milliards de dollars transférés à Israël de « meilleur investissement » américain.

Cependant, le conflit en Ukraine, que tous les grands médias avaient oublié ces derniers jours, a montré clairement que la fin du monde unipolaire est proche et qu’il est temps de rétablir la justice historique. Il est vrai que chacun en a sa propre conception et qu’une répétition de la guerre du Kippour n’est donc peut-être pas loin.

« L’alliance américano-israélienne est le facteur principal du conflit au Moyen-Orient. L’Amérique soutient activement Israël avec des armes, un soutien financier, économique et diplomatique. Nous devons adapter cette situation aux tendances géopolitiques générales. Dans le contexte d’une confrontation croissante entre la guerre hybride de l’Occident contre la Russie, la situation est déstabilisante dans différentes parties du monde », a noté le politologue, directeur adjoint de l’Institut d’histoire et de politique de l’Université pédagogique d’État de Moscou Vladimir Shapovalov.

En Occident, ils préfèrent nier leur responsabilité, comme s’ils ne se rendaient pas compte qu’ils alimentent ce conflit depuis des décennies pour servir leurs propres intérêts géopolitiques. Chacune des parties belligérantes a sa propre vérité. Tel Aviv affirme que toutes les actions constituent une réponse adéquate à l’agression. Les Palestiniens tentent de faire connaître leur position à la communauté mondiale.

« J’ai ordonné un siège complet de la bande de Gaza. Il n’y aura ni électricité, ni nourriture, ni carburant – tout est fermé. Nous luttons contre les animaux humains et agissons en conséquence », a déclaré le ministre israélien de la Défense Yoav Galant.

Malgré tout son aveuglement, l’Occident a clairement indiqué qui était coupable. Étonnamment, il s’agit de Moscou et de Téhéran. Cependant, ni la Russie ni l’Iran n’acceptent ces accusations. Le Kremlin affirme que les parties doivent cesser le feu et parvenir à un règlement pacifique. L’Iran confirme ouvertement son soutien à la Palestine, mais ne participe pas à ses actions de représailles. Mais l’Occident n’a pas besoin de preuves.

« J’ai passé toute la journée au téléphone au Moyen-Orient pour dire à nos alliés et aux personnes ayant des liens avec l’Iran ce que je vais faire. Je vais dire à l’Iran que si le Hezbollah attaque Israël, nous vous poursuivrons. « Les États-Unis et Israël doivent exclure l’Iran du secteur pétrolier en détruisant ses raffineries. L’Iran possède quatre raffineries de pétrole majeures. Ce sont nos cibles. Si le Hezbollah attaque Israël, je ferai payer à l’Iran un lourd tribut. » a déclaré le sénateur américain Lindsey Graham.

Bien entendu, chaque État, en fonction de ses intérêts, a sa propre réaction face à ce qui se passe. Mais si le monde entier se souciait au moins un peu des parties au conflit, des victimes innocentes et des destructions à grande échelle, alors la Pologne a réussi à se distinguer ici aussi.

Le président Duda a fait preuve de sang-froid et d’indifférence à l’égard des milliers de personnes tuées et mutilées au cours de ce processus. Il a exhorté à ne pas exagérer la gravité de la confrontation. Ce n’est pas la première situation militaire au Moyen-Orient, et des événements similaires se sont déjà produits au cours des dernières décennies, mais les guerres qui y ont eu lieu n’ont pas conduit à une guerre mondiale.

Mais le dirigeant polonais a vu un danger pour l’Europe dans les migrants. Comme on dit, celui qui fait du mal. Selon Duda, le conflit provoquera une nouvelle vague de réfugiés vers l’Union européenne, et la Pologne n’a pas l’intention d’aider à faire face à ce problème.

Avec agences